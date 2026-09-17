Al via venerdì 18 settembre a Martignano la Rassegna Evò ce Esù Visioni 2026

MARTIGNANO (Lecce) – Venerdì 18 settembre 2026 prende il via al Parco Palmieri la dodicesima edizione di Evò ce Esù Visioni – Incontri di confine tra visi e parlate, la rassegna dedicata al cinema delle lingue nascoste.

Una prima giornata ricca di appuntamenti, incontri e proiezioni, che inaugura tre giorni dedicati al rapporto tra lingua, identità, comunità e territorio, nel segno della cura: delle lingue, della biodiversità culturale, dell’ambiente, del paesaggio e delle comunità.

Ad aprire la giornata sarà, dalle 8 alle 14, presso la Biblioteca della Felicità, l’Orientation Lab – Cinema delle Minoranze Linguistiche: raccontare i territori, custodire le identità, realizzato nell’ambito di Punti Cardinali, progetto del Comune di Martignano, con un percorso di confronto e formazione dedicato al ruolo del cinema nella narrazione delle comunità linguistiche minoritarie. Protagonisti formatori dell’incontro Salvatore “Tore” Cubeddu e Andrea Fantino.

Alle 18.00, nell’ambito del progetto europeo REVIVE, spazio al talk dedicato all’attivismo linguistico delle minoranze italiane, coordinato da ARTICOLO 6. Un confronto tra rappresentanti delle comunità sarda, grika, occitana, francofona e croato-molisana, con collegamenti con altre comunità linguistiche. L’incontro sarà anche l’occasione per ricordare Ines Cavalcanti, anima e motore dell’attività linguistica occitana di Chambra D’òc, recentemente scomparsa.

Alle 19.00, nel frantoio semi-ipogeo di Palazzo Palmieri, prende il via la sezione Evò ce Esù Arte, con la presentazione di “Produzione propria – la prossimità come arte”, progetto fotografico di Francesca Casaluci e Clara Zanoni, dedicato alla prossimità come spazio di relazione, osservazione e produzione culturale.

Dalle 19.30 sarà invece protagonista il cinema, cuore della rassegna, con una selezione di film provenienti da diversi territori e realizzati in lingue minoritarie e locali.

La serata si aprirà con “Cine Fotìa – video poesie grike”, di Esterno Notte e Manuela Pellegrino, progetto di poesia etnografica in griko che intreccia tradizione, ricerca antropologica ed esperienza personale.

A seguire sarà presentato “Mesciu Realinu Bray, artigiano del ferro e della parola grika”, il breve documentario realizzato da Evò ce Esù Visioni, con montaggio di Luca De Paolis, dedicato a una figura profondamente legata alla comunità di Martignano. Fabbro, artigiano e “mesciu” della parola grika, Realino Bray ha attraversato per decenni la vita della comunità mettendo il proprio sapere a disposizione degli altri. La proiezione sarà un omaggio alla sua memoria.

Il programma cinematografico proseguirà con “Moroloj” di Sandra Abbate, dedicato alla tradizione dei lamenti funebri salentini e al progetto “Moroloj per Gaza”; “Superbi” di Nikola Brunelli, ambientato ad Ascoli Piceno; “Don Romano Fiandra – La costruzione di un sogno” di Andrea Fantino, dedicato alla figura del sacerdote di San Pietro di Monterosso Grana e alla sua opera per gli anziani soli; “Arbores” di Francesco Bussalai, documentario sulla memoria dei boschi della Sardegna e sul rapporto tra comunità e ambiente; “Xwemalî – Home Made” di Rojda Ezgi Oral, ambientato nella Mardin degli anni Ottanta; “The Rootless” di August Joensalo, sul rapporto tra un nonno e un nipote e il risveglio dell’eredità culturale e linguistica careliana; e “Clan” di Jaime Lock, produzione britannica in cornish ambientata nelle Isole di Scilly.

La giornata di apertura vedrà la presenza del Sindaco di Martignano Luigino Sergio e di numerosi ospiti e protagonisti della manifestazione: Salvatore Cubeddu, Andrea Fantino, Lorenzo Blascetta, Sandra Abbate, Enrica Saracino, Giovanni Campa, Elisabetta Dell’Atti, Francesca Casaluci, Clara Zanoni e Luca De Paolis.

«Evò ce Esù Visioni – sottolinea il direttore artistico Pantaleo Rielli – conferma la propria vocazione: usare il cinema come strumento per attraversare confini linguistici e culturali, restituire visibilità alle lingue nascoste e raccontare territori fragili non come periferie, ma come luoghi capaci di generare partecipazione, memoria e futuro».

GLI APPUNTAMENTI DEI GIORNI SUCCESSIVI

La rassegna prosegue sabato 19 settembre con il secondo Orientation Lab di Punti Cardinali, dedicato al cinema dei territori marginali, e con il programma cinematografico serale. Alle 21.30, nei Giardini di Palazzo Palmieri, la musica dei KroaTarantata, giovane ensemble di Montemitro che interpreta e rinnova la cultura croato-molisana attraverso l’incontro tra tradizione musicale del Sud e antico idioma slavo locale.

Domenica 20 settembre, alle 18.30, appuntamento con Parole Meridiane, insieme a Gianluca Palma de La Scatola di Latta e all’ospite Claudia Fabris, La Cameriera di Poesia, per un incontro dedicato al vivere e all’abitare il Sud, con la presentazione della nuova edizione di Parole Sottosale e l’anteprima di Fare Sud – Atlante Civico del Meridione Possibile.

Per tutti e tre i giorni sarà inoltre possibile visitare, negli spazi del frantoio, la mostra “Martignano in blu”, nata dal progetto didattico estivo “Scopriamo il nostro territorio”.

La rassegna nasce da un’idea della Cooperativa sociale Open di Parco Palmieri, condivisa con la Cineteca Sarda e il Babel Film Festival di Cagliari, e si sviluppa grazie a una rete di collaborazioni nazionali e internazionali e con numerosi festival, associazioni, istituzioni e comunità impegnate nella tutela della biodiversità linguistica e culturale.

Partners dell’iniziativa sono la Biblioteca della Felicità, il Comune di Martignano, “Imesta Griki-Siamo Griki” la rete degli Istituti Comprensivi della Grecìa Salentina, il Museo Majon de Fascegn di Vigo di Fassa (TN), la Rassegna Cinematografica sarda “Nosu e is Atrus”, l’Orgosolo Film Festival, il Terra Lenta Film Fest, il MAK Festival – Intrecci di lingue, popoli e culture, l’Associazione Grika Milume con I ddomada Grika, l’Associazione KroaTarantata, l’Associazione Esterno Notte e l’Associazione La Scatola di Latta.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito.