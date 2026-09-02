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Spettacoli

Giovedì 3 settembre a Maglie, in scena “Pirandello in loop” con Paola Roscioli e la regia di Mario Perrotta per Crita

Domani 3 settembre a Maglie, per "Crita, festival delle arti", rassegna itinerante dedicata allo spettacolo dal vivo a cura della cooperativa Ventinovenove, in scena "Pirandello in loop" con Paola Roscioli, Dalila Cozzolino e la regia di Mario Perrotta

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