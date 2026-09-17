Sabato 19 settembre Nessuna Pretesa in concerto a Surbo

SURBO (Lecce) – Sabato 19 settembre, I Nessuna Pretesa si esibiranno in piazza Unità Europea a Surbo. A partire dalle 21.30, la band salirà sul palco in occasione dei festeggiamenti in onore di Sant’Oronzo, nell’ambito dell’evento musicale a cura dell’agenzia di spettacoli e produzioni EpMusic di Andrea Poci. Oltre venticinque anni di musica, centinaia di concerti e un rapporto sempre più stretto con il pubblico del Salento. I Nessuna Pretesa sono una live band nata nell’area di Modena che ha trasformato negli anni il palco nel proprio terreno naturale. Il gruppo propone uno spettacolo costruito sul coinvolgimento e su un repertorio trasversale, capace di attraversare generi e generazioni: dal rock al funky, dallo ska alla musica latina, fino alle grandi hit italiane e internazionali. Nel corso della loro lunga attività i Nessuna Pretesa hanno suonato in numerose piazze, locali ed eventi in tutta Italia, conquistando una particolare familiarità con il pubblico salentino. Nel loro percorso figurano anche importanti appuntamenti e locali del territorio, tra cui Gibò, Rio Bo, Malè e Balnearea. Accanto all’attività live, la band ha sviluppato anche un percorso discografico, alternando brani inediti e nuove produzioni. L’ultima pubblicazione è “Il Sole Nelle Tasche”, uscita nell’agosto 2026. Una storia costruita soprattutto dal vivo, dunque, dove il repertorio diventa il punto di partenza per uno spettacolo pensato per far cantare e ballare il pubblico. Ed è proprio questa capacità di trasformare ogni esibizione in una festa ad aver reso i Nessuna Pretesa una presenza ormai riconoscibile anche sulle piazze del Salento. Ingresso libero.