Studentessa disabile umiliata dalle maestre: dopo ennesimo dileggio sviene e finisce in ospedale

SALENTO – Avrebbero dileggiato una studentessa di 10 anni – affetta da diparesi spastica – alla presenza degli altri compagni di classe. Realizzando persino dei filmati in cui la bambina viene ripresa mentre palesa evidenti difficoltà nell’apprendimento. I nomi di una maestra di sostegno e di una docente di matematica sono così finiti in un fascicolo d’indagine rispettivamente con le accuse di abusi dei mezzi di correzione e di maltrattamenti nei confronti di un minore sottoposto alla sua autorità per ragioni di istruzione.

Il caso è scoppiato di recente all’interno di un Istituto comprensivo di un comune nel nord Salento dopo la denuncia dei genitori della bambina che hanno intercettato un evidente malessere nella figlia, finita persino in ospedale dopo aver accusato un malore nell’ora di una delle due insegnati. Agli inizi di giugno, dopo l’ennesima umiliazione, è svenuta. Ha sbattuto la testa ed è finita in ospedale dove è arrivata in compagnia della madre. Da allora non ha più voluto frequentare le lezioni.

E, nel frattempo, è stata avviata un’indagine sulle due insegnati finite nell’occhio del ciclone dalle informazioni raccolte dal Corriere Salentino in anteprima. Da mesi, secondo le prime ricostruzioni, si accanivano sulla studentessa disabile nell’ambito di unna vicenda che dovrà tenere poi conto della versione delle dirette interessate. Nel corso delle lezioni si rivolgevano in modo offensivo nei confronti della bambina evidenziandone pubblicamente la lentezza e la difficoltà di apprendimento rispetto ai compagni senza fornire l’assistenza e il supporto didattico richiesto anche in situazioni di manifesta difficoltà.

Tra le contestazioni mosse all’insegnate di matematica c’è persino la mancata concessione ad andare in bagno; continui richiami pubblici offensivi e alcuni video della studentessa ripresa in evidente stato di difficoltà senza che i genitori fossero conoscenza dei filmati. Un accanimento ancora più umiliante perché avveniva davanti agli occhi dei compagni e della sorella gemella della bambina che ha già confermato gli episodi. Anche la presunta vittima ha ribadito le accuse nelle scorse ore durante l’ascolto protetto che si è tenuto con la forma protetta dell’incidente probatorio resosi necessario in tempi ristretti proprio per la gravità dei fatti denunciati.

Nelle prossime settimane, poi, verrà depositata una perizia sulla capacità a testimoniare della studentessa che, nel frattempo, ha ottenuto il nullaosta per il trasferimento in un altro istituto dove, in questi giorni, inizierà la scuola primaria di secondo grado.