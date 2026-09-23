La Polizia di Stato dona del materiale didattico per il progetto del Lions Club “Uno zaino sospeso”

Nel pomeriggio di ieri, il Questore di Lecce, dr. Giampietro Lionetti, ha incontrato il Presidente del Lions Club Puglia dei Patrimoni e dei Cittadini, avv. Matteo Sances e il Past President Cav. Antonio Sorrento, per finalizzare la collaborazione istituzionale legata al progetto “Zaino Sospeso”. In questo percorso condiviso, la Questura di Lecce ha voluto far sentire la propria presenza donando dei quadernoni “brandizzati” Polizia di Stato.

Il Questore ha consegnato il materiale al Presidente e Past President Lions, testimoniando come le istituzioni sappiano essere ogni giorno al fianco dei cittadini, con il cuore e con i fatti, per non lasciare indietro nessuno.

L’iniziativa è nata in territorio pugliese come risposta emergenziale alle difficoltà economiche delle famiglie e si è consolidata nel tempo a livello nazionale, diventando un punto di riferimento per la tutela del diritto allo studio e dell’inclusione sociale delle fasce più deboli.

Ispirandosi alla tradizione del caffè sospeso, il progetto mira a garantire l’uguaglianza scolastica consentendo a bambini e ragazzi in condizioni di disagio economico di affrontare l’anno scolastico con dignità e con i medesimi strumenti dei propri pari, attraverso la raccolta e il recupero di materiale didattico.