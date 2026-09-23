Tiago Gabriel come Dorgu? Sirene inglesi per il portoghese

Anche a mercato ormai chiuso da oltre tre settimane e con i campionati in stand by per lasciare spazio alle nazionali, le voci intorno al nome di Tiago Gabriel continuano a rincorrersi in giro per l’Europa. Dopo Milan e altre squadre della serie A, questa volta sono i Red Devils del Manchester United ad aver messo gli occhi sul centrale giallorosso.

Il portoghese, fresco di rinnovo contrattuale sino al 2030, non si muove da Lecce per una cifra inferiore ai 30 milioni di euro, ma dall’Inghilterra fanno sapere che il difensore interessa molto a partire dalla prossima finestra di mercato invernale. Il suo nome, dunque, potrebbe tornare al centro delle trattative già nelle prossime settimane, soprattutto se il rendimento del giocatore dovesse mantenersi sugli stessi livelli mostrati in questo avvio di stagione.

Difficile che il Lecce possa privarsi del giocatore più forte del reparto difensivo a campionato in corso, ma dinanzi ad un’offerta irrinunciabile la società del presidente Sticchi Damiani potrebbe vacillare. Il caso che calza a pennello è accaduto non più tardi di un paio di stagioni fa, quando il club giallorosso cedette Patrick Dorgu proprio ai Red Devils nel mercato di gennaio. Un’operazione che fruttò circa 35 milioni nelle casse del Lecce (cifra record nella storia della società di via Costadura). Potrebbe quindi profilarsi il bis ancora sull’asse Lecce-Manchester all’alba del 2027.

In questo primo scorcio di campionato Tiago Gabriel ha messo in fila prestazioni da top player condite dal gol pesantissimi segnati contro il Venezia prima e il Monza poi. Il rinnovo di contratto, insieme alla continuità di rendimento, hanno fatto lievitare il prezzo del cartellino di un giocatore che a 21 anni gioca già da veterano. Una crescita che non è passata inosservata nemmeno fuori dai confini italiani e che ha inevitabilmente acceso i riflettori sul giovane difensore. Non è una notizia: nonostante un rinnovo di contratto a lunga scadenza firmato non più tardi di una settimana fa, il giocatore è destinato ad un top club. Bisognerà solo capire se Tiago Gabriel saluterà mister Di Francesco e compagni a fine stagione o se già a gennaio.

Il Lecce intanto si gode il suo pezzo da novanta e proverà a trattenere il giocatore almeno fino al termine del campionato, per poi far scatenare in estate un’asta a livello internazionale. In via Costadura, dunque, l’obiettivo sarà quello di resistere agli eventuali assalti invernali e valorizzare ulteriormente il cartellino del portoghese, che rappresenta oggi uno degli elementi più preziosi della rosa giallorossa e della serie A tutta.