Le previsioni meteo di domani 24 settembre

Puglia – Giornata all’insegna del tempo asciutto su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata nuvolosità in aumento ma sempre con tempo stabile. Piogge e acquazzoni sparsi in arrivo nella notte a partire dalle coste settentrionali.
NAZIONALE
AL NORD
Al mattino tempo stabile con cieli sereni su tutte le regioni. Al pomeriggio velature in transito su tutti i settori. In serata cieli irregolarmente nuvolosi in transito, con aperture su Alpi e Prealpi; isolati piovaschi sul Friuli-Venezia Giulia.
AL CENTRO
Al mattino tempo stabile con cieli sereni su tutte le regioni. Nel pomeriggio condizioni invariate con sole prevalente; in serata qualche addensamento in transito su Toscana, Umbria e Marche, parzialmente nuvoloso su Lazio e Abruzzo. Peggiora nella notte con maltempo sulle regioni Adriatiche.
AL SUD E SULLE ISOLE
Cieli sereni sia al mattino che al pomeriggio su tutti i settori; atteso qualche isolato piovasco in Sardegna al pomeriggio nelle zone interne. In serata qualche velatura in transito tra Campania e Molise; nuvolosità in progressivo aumento nel corso delle ore notturne sulle regioni peninsulari.
Temperature minime in aumento al centro, stabili o in calo altrove; massime in generale rialzo.
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