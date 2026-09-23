A Milano la leccese Factory Compagnia Transadriatica ha ritirato il Premio Hystrio – Altre Muse

MILANO – Factory Compagnia Transadriatica ha vinto il Premio Hystrio nella categoria Altre Muse 2026, dedicata a progetti, realtà e professioni della scena, nell’ambito della trentacinquesima edizione di uno tra i più prestigiosi appuntamenti del panorama teatrale italiano. La compagnia leccese ha ritirato il riconoscimento domenica 20 settembre al Teatro Elfo Puccini di Milano, durante la cerimonia conclusiva della quinta edizione di Hystrio Festival.

«Una gioia immensa da condividere con tutto lo staff artistico, organizzativo e tecnico, con il pubblico e con le istituzioni che sostengono le nostre attività. È stato davvero emozionante ascoltare la motivazione della giuria e rendersi conto che forse stiamo seminando bene e che non tutto è poi così invisibile», sottolineano Tonio De Nitto, direttore artistico, autore e regista, e l’attore Fabio Tinella, presenti sul palco. «Questo premio valorizza il lavoro di un gruppo di attori, autori, formatori e tecnici che porta avanti un progetto capace di viaggiare nel mondo mantenendo, allo stesso tempo, un forte radicamento nel territorio e un costante impegno nell’attivazione culturale delle comunità», aggiunge De Nitto. «Un percorso reso possibile dalle persone che condividono la nostra idea, dal board direzionale composto da Fabio Tinella, Emanuela Carluccio e me, da tutti i collaboratori e dalle istituzioni che ci supportano. È un risultato che ci rende orgogliosi e ci dà uno sprone in più per continuare a crescere come punto di riferimento per le nuove generazioni e per gli operatori e gli artisti che nel nostro centro di produzione trovano casa».

I vincitori e le vincitrici sono stati selezionati da una giuria composta da circa cinquanta critici e studiosi di teatro – fra redattori, collaboratori e la direttrice Claudia Cannella – che collaborano con la rivista “Hystrio” fondata nel 1988 da Ugo Ronfani. Accanto a Factory, sono stati premiati Vinicio Marchioni per l’Interpretazione, Fabiana Iacozzilli per la Regia, Federico Bellini per la Drammaturgia, Alice Sinigaglia con il Premio Hystrio-Iceberg e Marta Ciappina con il Premio Hystrio-Corpo a Corpo. Il Premio Hystrio-Twister è andato allo spettacolo Tre sorelle – Nevica. Che senso ha? di Liv Ferracchiati, mentre Marco Trotta ha vinto Scritture di Scena con Un bambino. Il Premio Mariangela Melato sarà assegnato a Marta Malvestiti e Andrea Ibba Monni.

Fondata a Lecce nel 2009, Factory Compagnia Transadriatica sviluppa un percorso di produzione, circuitazione e progettazione che intreccia ricerca artistica, innovazione e forte radicamento territoriale. Nel 2021 viene riconosciuta dal Ministero della Cultura come Impresa di produzione di teatro di innovazione, con particolare attenzione alla sperimentazione e alla scena per l’infanzia e la gioventù; quattro anni dopo arriva, sempre dal MiC, il riconoscimento come Centro di Produzione di Teatro per l’Infanzia e la Gioventù. Il rapporto con le nuove generazioni è uno dei tratti distintivi della sua attività, con spettacoli come Mattia e il nonno, Paloma – Ballata controTempo e Hamelin, vincitori del Premio Eolo. Dal 2015 Factory è inoltre tra i promotori di KIDS Festival del teatro e delle arti per le nuove generazioni. Accanto alla creazione e alla distribuzione degli spettacoli, porta avanti progetti di teatro sociale e di comunità, residenze artistiche, festival e programmi di cooperazione internazionale, presentando le proprie produzioni in numerosi Paesi europei ed extraeuropei.

La cerimonia del 20 settembre ha concluso l’Hystrio Festival dopo la mise en espace di Un bambino di Marco Trotta. L’iniziativa era inserita nel palinsesto del Comune di Milano “Milano è viva” ed è stata realizzata con il contributo di Ministero della Cultura, Regione Lombardia, Comune di Milano, Fondazione Cariplo e Fondazione Monte di Lombardia.