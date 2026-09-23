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Nasce la Mabasta APP: il modello antibullismo diventa digitale e mette in rete scuole, studenti ed esperti

Un nuovo ecosistema digitale per prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo, trasformando la community Mabasta in una rete nazionale sempre più connessa, partecipata e attiva

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Cronaca e notizie da Lecce e provincia

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