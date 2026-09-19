Melpignano, dove la memoria si fa racconto: un viaggio tra pietre, storie e teatro

MELPIGNANO (Lecce) – Ci sono luoghi che non si limitano a mostrarsi, ma chiedono di essere ascoltati. Melpignano è uno di questi: un piccolo paese della Grecìa Salentina dove le pietre, i vicoli e le architetture conservano ancora il respiro delle generazioni che li hanno attraversati. Sabato 19 settembre, a partire dalle 18, sarà proprio il racconto a condurre alla scoperta del paese, con una visita guidata dall’archeologa Eda Kulja e le incursioni teatrali del cantastorie Fabio Zullino, capace di trasformare strade e piazze in un palcoscenico di memorie, voci e suggestioni.

Un’esperienza immersiva, nella quale il passato incontra il presente e la storia si lascia attraversare attraverso personaggi, immagini e atmosfere sospese nel tempo. Il percorso accompagnerà i partecipanti tra stratificazioni storico-architettoniche, antiche tracce difensive, edifici religiosi, case a corte, luoghi della quotidianità e testimonianze delle attività produttive che hanno contribuito, nel corso dei secoli, a definire l’identità di Melpignano. Uno sguardo diverso sul centro storico, capace di andare oltre i monumenti più conosciuti per soffermarsi, attraverso una narrazione coinvolgente e poetica, sui dettagli, sui materiali, sulle forme e sui piccoli segni che il tempo ha affidato alle pietre. La visita teatralizzata tornerà sabato 17 ottobre, alle ore 16.

Fino al 31 ottobre, inoltre, Melpignano continuerà a vivere attraverso un calendario di esperienze culturali gratuite rivolte a tutti – cittadini, famiglie, bambini e viaggiatori curiosi – grazie alle iniziative dell’Info Point, a cura di VivArch – associazione di promozione sociale pugliese.

Un programma pensato per avvicinare il pubblico al patrimonio del paese attraverso la scoperta, l’ascolto e la partecipazione. Ogni mercoledì e sabato, alle ore 18, il 23, 26 e 30 settembre e dalle 16 nel mese di ottobre, sarà possibile partecipare alle visite guidate gratuite nel centro storico: un itinerario insieme alla guida Paola Russo o all’archeologa Eda Kulja, da piazza San Giorgio fino all’ex Convento degli Agostiniani, attraversando architetture religiose, cappelle, la facciata del Palazzo Marchesale, il frantoio ipogeo di via Fazzi e gli angoli più discreti del borgo. Un percorso nel quale storia, archeologia e tradizioni si incontrano e restituiscono, passo dopo passo, l’identità più autentica di Melpignano, conosciuto nel mondo per la Notte della Taranta, ma capace di custodire e raccontare la propria ricchezza culturale in ogni stagione dell’anno.

«Abbiamo scelto di dare spazio a luoghi e iniziative che sappiano mettere in dialogo ciò che siamo stati con ciò che possiamo ancora diventare – afferma la sindaca Valentina Avantaggiato – perché la cultura vive davvero quando riesce a entrare nella vita delle persone, a creare legami, inclusione e nuove possibilità. Melpignano vuole continuare a essere un luogo da abitare e da condividere, nel quale il patrimonio materiale e quello immateriale possano trasformarsi in occasioni di incontro, conoscenza e crescita per tutta la comunità».

Tutte le attività sono gratuite con prenotazione obbligatoria al numero 327 7128024