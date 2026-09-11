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Spettacoli

Sabato 12 e domenica 13 settembre la rassegna Un teatro nel bosco si apre con due spettacoli di Teatro Bandito e i laboratori di BlaBlaBla

Dal 12 al 26 settembre nel Boschetto di San Vito sei appuntamenti dedicati a bambine, bambini, famiglie e spettatori di tutte le età con Teatro Bandito, Kuziba Teatro, Factory Compagnia e le attività di BlaBlaBla

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