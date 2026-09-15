Gallipoli si prepara a celebrare i Santi Medici: storia, devozione e tradizione nel cuore del centro storico

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GALLIPOLI (Lecce) – È una delle ricorrenze più sentite dalla comunità gallipolina e, ancora una volta, il mese di settembre si prepara a riportare nel cuore del centro storico la devozione verso i Santi Medici e Martiri Cosma e Damiano.

L’Associazione Cattolica Santi Medici e il Comitato Festa Santi Medici presentano l’edizione 2026 dei solenni festeggiamenti, in programma dal 16 al 27 settembre, con un calendario che intreccia fede, tradizione, musica, cultura, solidarietà e spettacolo.

Il culto dei Santi Medici a Gallipoli è documentato sin dal 1218 e rappresenta ancora oggi una delle espressioni più profonde della religiosità popolare cittadina. Un patrimonio di devozione che l’omonima Associazione Cattolica continua a custodire e tramandare, mantenendo vivo il legame tra la comunità e i suoi Santi.

Quella dei Santi Medici è anche la festa che idealmente chiude l’estate gallipolina. Una ricorrenza rimasta impressa nella memoria di generazioni di cittadini e che, dopo essere stata ripristinata e riportata agli antichi splendori, è tornata ad animare il centro storico con i suoi riti, le luminarie, la musica e le tradizioni popolari.

PROGRAMMA RELIGIOSO A CURA DELL’ASSOCIAZIONE CATTOLICA SANTI MEDICI

Il programma religioso prenderà il via mercoledì 16 settembre con il Novenario di preparazione, che proseguirà fino al 24 settembre, con la preghiera del Rosario, il canto delle Litanie e la celebrazione eucaristica quotidiana.

Particolarmente ricco il percorso spirituale che accompagnerà la comunità verso il 26 settembre, giorno della solennità liturgica, preceduto dalla tradizionale vigilia del 25 settembre,caratterizzata dalla Concelebrazione nella Basilica Cattedrale di S. Agata presieduta da Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Michele Seccia, Arcivescovo Metropolita emerito, alla presenza delle autorità civili e militari e dei rappresentanti delle aggregazioni laicali.Seguirà poi la solenne Processione con i simulacri in cartapesta per le vie del centro storico, accompagnata dall’Orchestra di fiati Santa Cecilia – Città di Gallipoli.

Il 26 settembre, Solennità dei Santi Medici, la chiesa resterà aperta dalle 6:30 alle 24:00 per consentire ai fedeli di raccogliersi in preghiera davanti alle reliquie e ai simulacri dei Santi Cosma e Damiano. Dopo le Sante Messe del mattino e la Supplica a mezzogiorno, la giornata avrà il suo culminenella solenne Celebrazione Eucaristica delle ore 19:30.

Il 27 settembre le celebrazioni religiose si chiuderanno con una Giornata di Ringraziamento, che vedrà l’Adorazione eucaristica, il canto del Te Deum e la celebrazione conclusiva nella Basilica Cattedrale.

TRADIZIONE, MUSICA E SPETTACOLO – PROGRAMMA CIVILE A CURA DEL COMITATO FESTA

Dal 24 al 27 settembre il centro storico di Gallipoli sarà impreziosito dalle artistiche luminarie realizzate dalla premiata ditta Mariano Light di Lucio Mariano da Corigliano d’Otranto.

Tra gli appuntamenti più attesi, giovedì 24 settembre, nell’ambito dell’extra date “Aspettando la Festa!”, organizzata in collaborazione con il Comune di Gallipoli, si terrà l’accensione delle luminarie artistiche, seguita alle ore 20:30 dal concerto delle Sorelle Carrino in Piazzetta Santa Teresa.

Il 25 e 26 settembre, in Vico San Giovanni, spazio a “L’Arte del Madonnaro”, con l’artista Christian Ligorio, in un omaggio ad una delle forme più suggestive della tradizione artistica popolare.

Il 26 settembre sarà protagonista la grande tradizione bandistica con il Premiato Gran Concerto Bandistico Municipale “Città di Francavilla Fontana”, diretto dal Maestro Ermir Krantija, impegnato in diverse esibizioni per le vie del centro storico, nella matinée musicale e nel grande concerto serale in Piazzetta Santa Teresa.

A chiudere la festa, domenica 27 settembre, sarà una serata pensata per tutte le generazioni. Alle 20:15, nell’atrio dell’ex Episcopio, andrà in scena “Topolino Maestro di Magia”, uno spettacolo con animazione per bambini a cura di Animagique e Marcella Spinola, con il magico mondo delle bolle di sapone. Alle 21:30, in Piazzetta Santa Teresa, si alzerà il sipario sul grande “Omaggio alla musica popolare salentina”, una speciale riunione di musicisti, voci e danzatori rappresentativi della tradizione musicale salentina.Sul palco:Mattia Chittano – chitarra e voce, Consuelo Alfieri – tamburello e voce, Davide Donno – tamburello e voce, Giuseppe Anglano – fisarmonica e voce, Giulio Bianco – zampogna e fiati, Rosaria Gaballo – voce, Miriana Carrino & Andrea Caracuta – danza. Al termine del concerto, spazio alle ronde libere, per lasciare che siano il pubblico, i musicisti e i danzatori a trasformare la piazza in una grande festa popolare. Durante la serata si terrà inoltre l’estrazione dei biglietti della Lotteria.

Accanto agli appuntamenti religiosi e culturali, non mancheranno iniziative dedicate alla solidarietà.

Il 17 settembre alle ore 19:00, presso la magica Rotonda del Lido San Giovanni,è in programma la prima edizione del Torneo di Burraco “Santi Medici”, una serata di beneficenza in favore dell’Associazione “Cuore e Mani aperte” di Lecce per il progetto “Bimbulanza”.

Il 10 ottobre, invece, l’Associazione Cattolica Santi Medici, in collaborazione con FIDAS, promuoverà una giornata dedicata alla donazione del sangue, dalle 8:00 alle 11:30, presso il Centro Trasfusionale dell’Ospedale Sacro Cuore di Gallipoli.

Particolarmente significativo sarà inoltre il 22 settembre, giorno in cui si ricorderà il 163° anniversario della benedizione della Chiesa dei Santi Medici e della nascita dell’Associazione, con una Celebrazione Eucaristica dedicata a medici, infermieri, farmacisti, operatori sanitari e associazioni di volontariato, seguita da una tavola rotonda avente per tema “L’arte del saper curare: lo sguardo della scienza e la carezza della fede”. Le offerte raccolte durante la celebrazione saranno destinate a sostenere le necessità dell’UOC di Oncoematologia pediatrica del Polo oncologico “V. Fazzi” di Lecce.

DAL MESSAGGIO DEL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE – Emilio Picciolo

“Il mese di settembre, nella memoria e nell’anima della nostra comunità parrocchiale e cittadina, si identifica da sempre con questa sentita ricorrenza. È un appuntamento che segna un passaggio fondamentale, poiché con i suoi riti, la devozione e le sue luci chiude idealmente la calda estate gallipolina, riportandoci ad un tempo di più intima riflessione e raccoglimento…Ai Santi Medici affidiamo con fiducia i nostri malati, le famiglie che attraversano momenti di prova e tutti coloro che soffrono nel corpo e nello spirito… Il loro esempio ci ricorda che il servizio e l’amore disinteressato verso il prossimo sono la forma più alta della nostra fede.”

Con l’edizione dei festeggiamenti 2026, pertanto, l’Associazione Cattolica Santi Medici ed il Comitato Festa intendono proseguire nel percorso di valorizzazione di una ricorrenza che non appartiene soltanto al calendario religioso, ma costituisce una parte significativa della memoria, dell’identità e della cultura popolare di Gallipoli.