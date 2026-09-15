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AttualitàQuestioni di fede

Gallipoli si prepara a celebrare i Santi Medici: storia, devozione e tradizione nel cuore del centro storico

Dal 16 al 27 settembre torna la festa dei Ss. Cosma e Damiano, una ricorrenza che da secoli appartiene alla memoria della città e che chiude idealmente l’estate gallipolina

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