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Ruote nella Storia 2026 fa tappa a Casarano

Il Salento accende i motori della memoria: il 26 e 27 settembre equipaggi e auto d'epoca in un viaggio tra storia, territorio e sapori. Un'edizione speciale nel segno della Fiat Topolino

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