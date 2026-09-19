Ruote nella Storia 2026 fa tappa a Casarano

CASARANO (Lecce) – Il viaggio di ACI Storico – Ruote nella Storia 2026 attraversa il Salento e approda a Casarano per una due giorni dedicata alla passione per l’automobile storica e alla scoperta delle eccellenze del territorio.

L’appuntamento, organizzato dall’Automobile Club Lecce nell’ambito del calendario nazionale di Ruote nella Storia, si svolgerà sabato 26 e domenica 27 settembre 2026 e porterà nel cuore del Salento equipaggi e appassionati, con le loro preziose vetture storiche, per un evento che intende unire motorismo, cultura, paesaggio, storia ed enogastronomia.

Promosso da ACI Storico in sinergia con Automobile Club d’Italia, Ruote nella Storia è il format nazionale che accompagna le automobili d’epoca attraverso alcuni dei luoghi più significativi e suggestivi del Paese, trasformando ogni raduno in un’occasione per conoscere e valorizzare il patrimonio italiano. La tappa di Casarano si inserisce pienamente in questa filosofia, proponendo un percorso nel quale le automobili storiche diventano ambasciatrici del territorio.

Un’edizione dedicata alla Topolino

Un significato particolare avrà l’edizione salentina 2026, dedicata alla Fiat 500 “Topolino”, una delle vetture più iconiche della storia dell’automobile italiana e protagonista di una straordinaria stagione della motorizzazione nazionale. Nata nel 1936 dal progetto dell’ingegnere Dante Giacosa, la Topolino rappresenta una delle automobili che più hanno contribuito a rendere l’auto parte della vita quotidiana degli italiani. La sua storia accompagnerà idealmente l’intero appuntamento di Casarano, attraverso le vetture partecipanti e una serie di iniziative pensate per raccontare non soltanto l’evoluzione tecnica dell’automobile, ma anche l’Italia che quelle automobili hanno contribuito a trasformare.

Sabato 26 settembre: l’auto incontra l’olio

Il programma prenderà il via nel pomeriggio di sabato 26 settembre con un appuntamento dedicato a una delle eccellenze più rappresentative del territorio salentino: l’olio extravergine di oliva.

A partire dalle ore 17:00, negli spazi di Primoljo, a Casarano, si svolgerà la tavola rotonda “L’Oro di Puglia – L’olio che nutre, il territorio che racconta, la passione che ci muove”: un incontro che metterà in dialogo alimentazione, agricoltura, valorizzazione territoriale e cultura dell’olio, creando un originale parallelismo con il mondo dell’automobile storica, nel segno della cura, della qualità, della manutenzione e della capacità di custodire nel tempo ciò che rappresenta un patrimonio.

Al confronto prenderanno parte, tra gli altri, la dott.ssa Gabriella Durante, nutrizionista, e rappresentanti della CIA – Confederazione Italiana Agricoltori, del GAL Capo di Leuca e di Primoljo. Particolare attenzione sarà dedicata al rapporto tra olio EVO, salute e nuovi stili di consumo, nonché alla crescente valorizzazione internazionale dell’olio pugliese, anche attraverso i nuovi linguaggi del wellness e della cultura del benessere.

Domenica 27 settembre: le auto storiche protagoniste

Domenica 27 settembre sarà la giornata dedicata al cuore motoristico della manifestazione. Le auto storiche, autentiche protagoniste di Ruote nella Storia, saranno accolte a Casarano per un appuntamento nel quale la passione per il motorismo storico incontrerà la storia e l’identità del territorio. Le vetture, che rappresentano epoche, stili e momenti diversi della storia automobilistica, saranno esposte in un contesto pensato non soltanto per la loro partecipazione al raduno, ma anche per consentire al pubblico di ammirarle da vicino, conoscerne la storia e apprezzarne le caratteristiche tecniche e stilistiche. La giornata culminerà con il pranzo conviviale conclusivo a Palazzo d’Elia, antica dimora cinquecentesca, con le premiazioni, prima di chiudere la tappa salentina.

Una festa per il motorismo storico e per il territorio

La tappa di Casarano nasce con l’obiettivo di raccontare il Salento attraverso una prospettiva particolare: quella delle quattro ruote. Le automobili storiche, infatti, non sono soltanto mezzi di trasporto o oggetti da collezione, ma veri e propri testimoni della storia italiana, capaci di raccontare il progresso tecnologico, l’evoluzione del costume, la trasformazione delle città e dei territori e il modo in cui gli italiani hanno imparato a viaggiare. È proprio questo il senso di Ruote nella Storia: mettere in movimento la memoria. E Casarano, con il suo patrimonio culturale, il paesaggio salentino e le sue eccellenze produttive, rappresenta una tappa ideale di questo viaggio.

“Abbiamo voluto costruire a Casarano non un semplice raduno, ma un’esperienza capace di raccontare il territorio attraverso l’automobile – dichiara il Presidente dell’Automobile Club Lecce, Francesco Saverio Sticchi Damiani –. Le vetture storiche sono testimoni di un’epoca e custodiscono storie di innovazione, costume, viaggio e trasformazione sociale. Attraverso Ruote nella Storia vogliamo rimettere in movimento quelle storie e farle incontrare con il patrimonio culturale, paesaggistico ed enogastronomico del Salento. La scelta di dedicare questa edizione alla Topolino nasce proprio dalla volontà di celebrare un’automobile che rappresenta in maniera straordinaria l’Italia che cambia e scopre una nuova idea di mobilità”.

“Accogliere a Casarano una manifestazione nazionale come Ruote nella Storia rappresenta un’importante opportunità di promozione del nostro territorio – dichiara il Sindaco di Casarano Ottaviano Nuzzo –. L’automobilismo storico è cultura, memoria e turismo, e siamo particolarmente lieti che questa iniziativa abbia scelto Casarano come una delle sue tappe. Il connubio tra le automobili storiche e le eccellenze del territorio rappresenta una modalità originale e coinvolgente per far conoscere la nostra città e il Salento”.

“Ruote nella Storia è molto più di un raduno di automobili d’epoca – dichiara Anna Palmisano, Direttore dell’Automobile Club Lecce –. È un modo per mettere in movimento la storia e, attraverso le automobili che ne sono state protagoniste, raccontare i territori, le persone, le tradizioni e le eccellenze che costituiscono il patrimonio del nostro Paese. Abbiamo voluto costruire per Casarano un appuntamento capace di unire la passione per il motorismo storico alla scoperta del Salento, dedicando questa edizione alla Topolino, una vettura che più di molte altre rappresenta la storia della mobilità italiana. Saranno due giornate nelle quali motori, cultura, territorio ed enogastronomia dialogheranno tra loro, in un’esperienza pensata per gli appassionati ma anche per il pubblico e per il territorio che ci ospita”.

L’appuntamento di Casarano si inserisce nel calendario nazionale 2026 di ACI Storico – Ruote nella Storia, che da marzo a dicembre attraversa l’intero territorio nazionale, isole comprese, attraverso appuntamenti organizzati dagli Automobile Club locali. Come nelle precedenti edizioni, gli eventi saranno raccontati attraverso i canali di ACI Storico e ACI Sport, contribuendo a portare le immagini delle vetture e dei territori coinvolti a un pubblico sempre più ampio.

Per Casarano, l’obiettivo è quello di lasciare qualcosa che vada oltre la singola giornata: far conoscere il territorio attraverso la passione, trasformare la passione in racconto e il racconto in memoria.

Il 26 e 27 settembre, dunque, Casarano mette in moto la storia. E lo fa nel segno della Topolino.