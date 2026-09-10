Oltre 12mila ettari in fumo nell’estate pugliese: il bilancio di Coldiretti

PUGLIA – Più di 12.600 ettari di territorio divorati dalle fiamme in tutta la regione, con una concentrazione impressionante che supera i 7.900 ettari nei soli comuni dell’Alta Murgia. È il bilancio tracciato da Coldiretti Puglia durante un incontro promosso a Gravina per fare il punto sui danni causati dagli incendi durante la stagione estiva 2026, sulla base dei rilevamenti effettuati dal sistema satellitare EFFIS Copernicus. Un quadro che, secondo l’associazione di categoria, evidenzia i limiti delle attuali strategie di prevenzione e impone un cambio di rotta immediato.

L’impatto dei roghi ha colpito con particolare violenza la provincia di Bari, che da sola conta 6.221 ettari percorsi dal fuoco, pari a quasi la metà dell’intero dato regionale. Nel resto della Puglia si registrano 3.366 ettari in foggia, 1.729 nella BAT, 772 a Taranto, 569 a Lecce e 24 a Brindisi.

A pagare il prezzo più alto è stato il cuore del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, dove tre soli territori comunali sommano circa il 93% della superficie bruciata all’interno dell’area protetta. Il dato più pesante si registra a Gravina in Puglia, con 3.775 ettari complessivi andati in fumo, trainati dal vasto rogo che lo scorso 25 agosto ha travolto da solo quasi 3.500 ettari. Ad Altamura gli ettari colpita sono 1.977, con l’evento critico del 21 luglio, mentre Minervino Murge conta 1.622 ettari ripartiti tra i roghi di metà luglio e inizio agosto. Oltre 7.400 ettari ricadono in zone classificate Natura 2000, a conferma del danno inferto a pascoli naturali, praterie e biodiversità.

Accanto all’emergenza ambientale, Coldiretti pone l’accento sulla tenuta economica delle imprese agricole e zootecniche. Le fiamme non hanno distrutto soltanto la vegetazione, ma anche recinzioni, impianti, strutture aziendali e scorte di foraggio. Per evitare che al danno si aggiunga la paralisi burocratica, l’organizzazione ha inviato una richiesta formale all’assessore regionale all’Agricoltura Paolicelli per ottenere un intervento straordinario: l’obiettivo è garantire alle aziende colpite le deroghe necessarie a non perdere i contributi comunitari e consentire la continuità del pascolamento, evitando che il blocco dei terreni incendiati comprometta per anni l’attività produttiva locale.

Per il futuro, la richiesta formulata ai tavoli istituzionali è quella di superare la gestione puramente emergenziale. L’idea avanzata da Coldiretti è quella di strutturare una rete permanente di presidio e prevenzione che coinvolga direttamente agricoltori e allevatori come “sentinelle” sul campo, in grado di intercettare i focolai sul nascere e garantire la manutenzione costante delle aree rurali più esposte.