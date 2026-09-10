Femminicidio Lorena, a Copertino tutti in rosso per dire basta

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COPERTINO – Un mazzo di fiori e tante candele sulla panchina rossa contro la violenza di genere, grande partecipazione, tanto dolore. L’ennesimo femminicidio, quello di Lorena Isceri, la 45enne di Squinzano uccisa nei giorni scorsi a Firenze dall’ex compagno, è stato ricordato anche a Copertino. La comunità, le associazioni e le istituzioni locali, insieme al parroco don Salvatore Cirfera, si sono unite in un momento di ricordo e profondo cordoglio per rendere omaggio alla memoria della giovane donna, vittima di una tragica e spietata violenza. Le donne presenti, vestite di rosso e guidate da Eleonora Paglialunga, presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Copertino, hanno reso omaggio alla povera Lorena proprio in occasione della giornata dei funerali a Squinzano. “Da quando è accaduta la tragedia – ha detto Paglialunga – non faccio che pensare a Lorena, a quei venti minuti che ha avuto per salvarsi ma non ce l’ha fatta. È stata uccisa brutalmente. Questo non è amore, questo si chiama femminicidio: donne che perdono la vita per mano di qualcuno che diceva di amarle.

Il nostro messaggio è rivolto alle donne: denunciate, non abbiate paura e affidatevi ai centri antiviolenza e alle forze dell’ordine. Noi ci siamo, la comunità c’è. Basta violenza! L’amore non uccide, ricordatevelo”.