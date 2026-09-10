Omicidio Lorena, il commento della psicologa: “Quando l’amore diventa possesso si rischia la violenza”

Quando il “no” diventa insopportabile. La psicologia della non accettazione della fine di una relazione. Ci sono separazioni che fanno male , e poi ci sono separazioni che, per alcune persone, diventano intollerabili. La differenza non sta nella quantità di dolore provato, ma nel modo in cui quel dolore viene elaborato. Chi riesce ad accettare la fine di una relazione, pur soffrendo, riconosce progressivamente che l’altro è una persona autonoma: può scegliere di andarsene, di non amare più, di ricominciare.

Quando il rifiuto viene vissuto come una perdita di controllo, qualcosa cambia. Il pensiero può trasformarsi da “mi sta lasciando” a “ non accetto che possa vivere senza di me”.

IL PROBLEMA NON E’ L’AMORE MA IL POSSESSO

Dal punto di vista clinico non bisogna confondere la sofferenza della separazione con la violenza.

Una persona può essere disperata, arrabbiata, profondamente ferita e tuttavia non diventare violenta.

“SE NON SEI Più MIA NON SARAI DI NESSUNO”

E’ una frase che racchiude una delle distorsioni più pericolose nelle relazioni: trasformare l’amore in possesso e la separazione in una perdita di potere.

Una relazione può finire. L’amore può finire. Ma ciò che non dovrebbe mai essere messo in discussione è il diritto dell’altro a dire no.

Per alcune persone quel no diventa psicologicamente intollerabile. Non viene vissuto come la libera scelta di un’altra persona, ma come un rifiuto personale, un’umiliazione, un’ingiustizia da correggere, ed è proprio qui che una separazione può trasformarsi in una dinamica di controllo.

Perché separarsi significa perdere accesso, controllo e possibilità di influenzare la vita dell’altra persona. Quando l’identità è fortemente legata alla relazione, la perdita può essere vissuta come una frattura dell’immagine di sé.

Quando l’identità è fortemente legata alla relazione, la perdita può essere vissuta come una frattura dell’immagine di sé. In alcune persone, sentimenti di abbandono, rabbia, vergogna e impotenza possono alimentare comportamenti sempre più intrusivi.

Il femminicidio non è “ un amore finito male “ non è “ un uomo che amava troppo”.

Quando una donna viene uccisa perché ha lasciato il partner, ha scelto di vivere autonomamente, il punto non è che qualcuno non abbia saputo sopportare l’amore perduto ma il punto è che non ha accettato la sua libertà!. E’ una differenza enorme!.

Educare alla capacità di perdere, insegnare che perdere una relazione significa attraversare dolore, rabbia, solitudine e frustrazione senza trasformare queste emozioni in un diritto sull’altro.

Significa poter dire “ Mi fai male, ma non sei mia”, “ Non accetto questa fine, ma rispetto la tua scelta”, “ Vorrei che restassi ma non posso obbligarti”.

Questa è la maturità affettiva. Perché amare una persona è riconoscerla come persona non come proprietà. Un NO può spezzare una relazione ma mai la libertà di chi lo pronuncia.

Perché amare non significa possedere e perdere qualcuno non dà il diritto di distruggerlo.

Forse dovremmo smettere di chiederci quanto fosse innamorato e iniziare a chiederci quanto fosse capace di accettare CHE LEI FOSSE LIBERA. Perché è proprio lì davanti ad un no che si misura la differenza tra amore e possesso.