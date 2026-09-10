Lecce-Monza, trasferta limitata per i tifosi lombardi: 200 biglietti e solo con tessera del tifoso

LECCE – Misure restrittive per i sostenitori ospiti in vista del match tra U.S. Lecce e A.C. Monza, in programma domenica 13 settembre allo stadio “Ettore Giardiniero – Via del Mare”. Il Prefetto di Lecce, accogliendo la richiesta presentata dal Questore a margine del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica dell’8 settembre, ha firmato in data odierna il provvedimento che regolamenta la vendita dei biglietti per la tifoseria ospite.

La decisione scaturisce da valutazioni legate alla sicurezza dell’impianto sportivo salentino, attualmente interessato dalla riduzione dei posti all’interno della curva ospiti e dalla totale eliminazione dell’area parcheggio riservata ai tifosi della squadra avversaria.

Tali variazioni strutturali hanno determinato elementi di criticità per la gestione dell’afflusso dei sostenitori.

Le prescrizioni stabilite dalla Prefettura

Per prevenire possibili turbative dell’ordine pubblico, l’ordinanza prefettizia stabilisce le seguenti condizioni d’accesso per la gara di domenica:

Vendita riservata: i residenti nella Regione Lombardia potranno acquistare i biglietti esclusivamente per il settore ospiti;

Fidelizzazione obbligatoria: l’acquisto è consentito ai soli sottoscrittori del programma di fidelizzazione (tessera del tifoso) dell’A.C. Monza;

Tetto massimo: il limite dei tagliandi disponibili è fissato a 200 unità;

Incedibilità del titolo: è vietato il cambio utilizzatore sui biglietti emessi;

Controlli rinforzati: disposto il potenziamento del servizio di stewards e il rafforzamento dei varchi nelle fasi di prefiltraggio e filtraggio all’esterno dello stadio.