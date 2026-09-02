Venerdì 25 settembre anteprima a ingresso gratuito della 57^ Stagione Concertistica con I Solisti di SalentOpera

LECCE – C’è una stagione che sta per cominciare e una serata che ne anticipa già lo spirito. Venerdì 25 settembre la Camerata Musicale Salentina dà appuntamento al pubblico leccese nella Chiesa di Sant’Irene per presentare la nuova 57ª Stagione Concertistica, con un concerto gratuito affidato ai Solisti di SalentOpera.

Sarà un primo incontro con il programma della nuova stagione, ma anche una serata di grande musica: alle ore 20, il quintetto formato da Tommaso Reho al pianoforte, Antonio De Pascalis all’oboe, Michele Nicolaci al clarinetto, Cristian Quarta al corno e Matteo Terragno al fagotto proporrà due capolavori assoluti del repertorio cameristico, il Quintetto in mi bemolle maggiore K. 452 di Wolfgang Amadeus Mozart e il Quintetto in mi bemolle maggiore op. 16 di Ludwig van Beethoven. Due opere che mettono in dialogo il pianoforte con i diversi colori di oboe, clarinetto, corno e fagotto e che permettono di apprezzare tutta la ricchezza di una formazione cameristica tanto originale quanto raffinata.

I Solisti di SalentOpera nascono all’interno dell’Orchestra Sinfonica Giovanile SalentOpera, riunendo alcune delle prime parti della compagine orchestrale. L’ensemble rappresenta una naturale estensione dell’attività sinfonica e nasce dalla volontà di trasformare l’esperienza musicale condivisa in un nuovo percorso cameristico, fondato sulla cura del suono d’insieme e sulla valorizzazione di musicisti salentini con percorsi artistici, didattici e professionali già consolidati. I componenti del quintetto hanno collaborato con importanti realtà musicali del territorio e del panorama nazionale, tra orchestre sinfoniche, fondazioni liriche, ensemble cameristici e istituzioni di formazione musicale. Il loro repertorio spazia dalla tradizione classico-romantica alle trascrizioni operistiche, fino alla musica del Novecento.

La serata sarà quindi l’occasione per scoprire in anteprima il cartellone della 57ª Stagione Concertistica della Camerata Musicale Salentina, conoscere gli artisti e gli appuntamenti che accompagneranno il pubblico nei prossimi mesi e, naturalmente, ascoltare dal vivo due straordinarie pagine di Mozart e Beethoven.

Apertura porte alle 19.30, inizio alle 20. Ingresso gratuito.

Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Camerata Musicale Salentina è sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce.

Sponsor della manifestazione Banca Popolare Pugliese.

Venerdì 25 Settembre, ore 20.00

CHIESA DI S. IRENE – LECCE

PROGRAMMA MUSICALE

W. A. Mozart, Quintetto in mi bemolle maggiore per pianoforte e fiati, K. 452

L. V. Beethoven, Quintetto per pianoforte e fiati in mi bemolle maggiore, op. 16