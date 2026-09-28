Presentata la 57ª Stagione Concertistica della Camerata Musicale Salentina

LECCE – La Camerata Musicale Salentina presenta la 57ª Stagione Concertistica, un nuovo cartellone che dal 25 ottobre 2026 al 6 maggio 2027 porterà sui palchi del Teatro Apollo e del Teatro Paisiello di Lecce alcuni dei più interessanti interpreti del panorama musicale italiano e internazionale.

Una stagione articolata e trasversale, che affianca ai grandi titoli del repertorio classico proposte dedicate al jazz, alla musica contemporanea, al gospel e a importanti pagine della musica del Novecento, con l’obiettivo di offrire al pubblico una programmazione capace di attraversare epoche, generi e linguaggi diversi.

Ad aprire il cartellone al Teatro Apollo, domenica 25 ottobre alle ore 18, sarà il pianista Leonardo Colafelice, protagonista insieme all’Orchestra Filarmonica Pugliese, diretta da Pasquale Iannone, di un concerto dedicato a Chopin e Beethoven. Un appuntamento inaugurale affidato a uno dei pianisti italiani più apprezzati della sua generazione.

Venerdì 13 novembre spazio a “Dal ripostiglio al palcoscenico”, incontro tra il clarinetto di Fabrizio Meloni e l’ensemble Musica da Ripostiglio, mentre il 20 novembre sarà la volta di “Round About Miles”, un omaggio a Miles Davis nel centenario della nascita, con la voce narrante di Ugo Sbisà e un quintetto composto da Flavio Boltro alla tromba, Roberto Ottaviano al sax, Eugenio Macchia al pianoforte, Giuseppe Bassi al contrabbasso e Lorenzo Tucci alla batteria.

Domenica 29 novembre il pianista Giuseppe Albanese proporrà il recital “Passioni danzanti: da Vienna a Granada”, un viaggio musicale attraverso le suggestioni della danza, da Weber/Tausig a Granados, Albéniz e Moszkowski; il 13 dicembre arriva sul palco del Teatro Apollo il violinista Simon Zhu, vincitore del 57° Concorso Internazionale Paganini di Genova, accompagnato al pianoforte da Simone Rugani. In programma musiche di Beethoven, Paganini, Schumann e Ravel.

Il 20 dicembre, con doppio appuntamento alle 18 e alle 21, l’atmosfera delle feste sarà affidata ai Baltimora Gospel Singers, per una serata dedicata alla tradizione gospel americana.

Il nuovo anno si aprirà lunedì 4 gennaio 2027 con il tradizionale Concerto di Capodanno insieme all’Orchestra Filarmonica Pugliese diretta da Giovanni Minafra. In programma le musiche di Johann Strauss e di altri grandi autori della tradizione viennese.

Domenica 17 gennaio il virtuosismo e la creatività del Janoska Ensemble saranno protagonisti di “The Four Seasons in Janoska Style”, originale rilettura delle celebri Quattro Stagioni di Vivaldi secondo l’inconfondibile stile dell’ensemble.

Uno degli appuntamenti più importanti della stagione sarà quello di sabato 6 marzo, con la Messa da Requiem di Giuseppe Verdi. Sul palco l’Orchestra ICO della Magna Grecia, diretta da Vincenzo Milletarì, insieme al Coro Regionale Arcopu, per l’esecuzione di una delle più imponenti pagine del repertorio sacro ottocentesco.

Il 14 marzo il celebre attore Giorgio Pasotti sarà la voce narrante di “Ennio Morricone… la musica senza tempo”, insieme al Quartetto Saverio Mercadante. Un omaggio al grande compositore attraverso le sue musiche più celebri, accompagnate dal racconto e dalla voce di Pasotti. Domenica 4 aprile invece Silvia Mezzanotte canta Mina, accompagnata dall’Ensemble femminile Le Muse. Un concerto dedicato alle canzoni e all’universo musicale di Mina, una delle più importanti interpreti della musica italiana.

La stagione proseguirà sabato 10 aprile con “Fuoco e passione: Il primo concerto di Čajkovskij”. La pianista Mariangela Vacatello sarà solista con l’Orchestra ICO della Magna Grecia, diretta da Piero Romano, in un appuntamento dedicato alla musica di Čajkovskij.

A chiudere la 57ª Stagione al Teatro Apollo, giovedì 6 maggio alle 20.45, sarà “Cello romantico”, con il pluripremiato violoncellista Ettore Pagano e l’Orchestra Suoni del Sud diretta da Gianna Fratta. Un finale dedicato al grande repertorio romantico di Čajkovskij e Dvořák.

La rassegna dei Concerti con Aperitivo invece, in programma al Teatro Paisiello, propone sei appuntamenti domenicali alle ore 11, con un percorso che attraversa generi, epoche e linguaggi diversi. Si comincia domenica 8 novembre con “Sapidi baci. Di pietanze e d’amori”, spettacolo di recitazione, canto e musica dedicato al rapporto tra cibo, amore e musica.

Domenica 22 novembre il pianista Antonio Sicuro sarà protagonista di “Schumann e Rachmaninoff: visioni, maschere e ombre”, mentre il 24 gennaio 2027 andrà in scena un appassionato Omaggio a Beethoven nel bicentenario della morte con il violinista Gabriele Ceci e il pianista Luigi Ceci.

In occasione di San Valentino, il 14 febbraio, un appuntamento dedicato al tema dell’amore: “Corde d’amore” vedrà protagonisti Luciano Eleazaro Fuso all’arpa e Christian Greco al pianoforte, in un percorso musicale costruito attorno alle diverse sfumature del sentimento amoroso. Il 21 febbraio sarà invece dedicato ad Astor Piazzolla con “Piazzolla mon amour”, con il violinista Domenico Masiello e il pianista Michele Fazio, che proporranno alcune delle pagine più rappresentative del compositore argentino, tra tango, musica colta e contaminazioni.

A chiudere la rassegna, domenica 18 aprile, sarà il fisarmonicista Oleg Vereshchagin, con un programma che spazia da Bach e Mozart ad Albéniz, offrendo un viaggio attraverso repertori e linguaggi differenti e mettendo in evidenza le molteplici possibilità espressive della fisarmonica.

Confermate anche quest’anno tutte le iniziative delle passate stagioni, tra cui spiccano il “biglietto sospeso”, pensato per i cittadini costretti a restare ai margini della vita culturale del territorio per motivi economici o sociali, e “Con i bimbi a teatro”, laboratorio musicale per i più piccoli realizzato in contemporanea con gli eventi serali nella sala conferenze del Teatro Apollo, nato con l’obiettivo di incoraggiare le famiglie a trovare a teatro un ambiente adatto ai più piccoli ed avvicinarli allo Spettacolo dal Vivo, anche con la visione di una parte dell’evento.

Altra grande conferma è la promozione destinata agli Under 35 attraverso la tariffa “Speciale”, per consentire alle nuove generazioni di innamorarsi della musica e scoprire la meravigliosa atmosfera del teatro.

La stessa tariffa “Speciale” è dedicata anche agli accompagnatori ed agli allievi delle scuole convenzionate, ai disabili ed agli accompagnatori, ai gruppi di almeno 8 persone.

Attive anche quest’anno al Teatro Apollo le promozioni “Bimbi” e “Family 1+1”, grazie a cui, per gli spettacoli di Fascia A, i bambini e i ragazzi fino ai 16 anni compiuti pagano 8 € in tutti i settori, mentre un adulto accompagnatore può accedere alla tariffa Convenzioni.

Al Teatro Paisiello, invece, sarà attiva la promozione “Family 1+2” dove la tariffa è Speciale per gli under 16, mentre usufruiscono della tariffa Convenzione due accompagnatori per bambino

Proseguono con successo le collaborazioni con FAI Delegazione di Lecce, Banca Popolare Pugliese, Conservatorio di Musica “T. Schipa” di Lecce, Università del Salento, Cral Inps, Pro Loco di Lecce e gli Ordini degli Ingegneri, degli Architetti, dei Farmacisti e degli Avvocati della Provincia di Lecce, che garantiscono tariffe in convenzione per tutti gli iscritti e i dipendenti.

La campagna abbonamenti è già aperta presso la sede della Camerata Musicale Salentina, online e nei punti vendita del circuito Vivaticket.

I biglietti dei singoli eventi saranno in vendita da lunedì 5 ottobre.

Con la 57ª Stagione Concertistica, la Camerata Musicale Salentina rinnova così il proprio impegno nella proposta di una programmazione di qualità, capace di mettere in dialogo il grande repertorio e nuovi linguaggi, grandi interpreti e giovani talenti, musica classica e contaminazioni.

La stagione si conferma un appuntamento centrale per la vita culturale musicale di Lecce e del Salento, nel solco di una storia iniziata oltre mezzo secolo fa e proiettata verso il futuro.

Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Camerata Musicale Salentina è sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce. Sponsor principale della stagione concertistica è la Banca Popolare Pugliese. Partner dei Concerti con Aperitivo è Apollonio Vini.