Progetto S.T.R.A.D.A.: primo bilancio di metà percorso nell’ambito del programma “Punti Cardinali” #mareasinistra

LECCE – Il progetto S.T.R.A.D.A. (Sviluppo del Territorio e di Reti e Azioni di Accompagnamento) taglia il traguardo di metà percorso e traccia un primo bilancio estremamente positivo delle sue attività. Selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, l’ambizioso piano presentato lo scorso settembre e coordinato dal soggetto capofila Meltemi Vacanze e Resort Impresa Sociale ETS punta a contrastare il disagio socio-relazionale e la povertà educativa degli adolescenti tra gli 11 e i 18 anni.

Attraverso la metodologia della pedagogia di strada – un’educazione che si fa relazione, presenza e ascolto muovendosi direttamente nei contesti di vita quotidiana – l’équipe socio-psico-pedagogica ha risposto alle sfide del post-pandemia, intercettando i ragazzi nelle piazze, nelle periferie e nei cortili scolastici per trasformare la fragilità in opportunità.

Da Lecce a Bruxelles: la voce dei ragazzi al Parlamento Europeo

Un traguardo straordinario di questa prima fase di progetto è stata la partecipazione di una delegazione di 6 adolescenti salentini a Bruxelles, in occasione dell’importante evento internazionale “Educational poverty and adolescent well-being: a European challenge”, svoltosi martedì 3 marzo 2025.

Organizzato dall’Europarlamentare Caterina Chinnici in collaborazione con Con i Bambini, l’incontro ha rappresentato una tappa cruciale della campagna nazionale “Non Sono Emergenza”. I ragazzi del progetto S.T.R.A.D.A. hanno avuto l’opportunità unica di portare le proprie testimonianze dirette davanti alle istituzioni europee, inserendosi attivamente nel dibattito sul benessere psicologico e sul contrasto alla povertà educativa minorile a livello comunitario. Un momento di cittadinanza attiva che ha dimostrato come le competenze trasversali acquisite sul campo a Lecce possano tradursi in una leadership consapevole a livello internazionale.

Gamification: i videogiochi come strumento di crescita

Tra le innovazioni metodologiche sul territorio spicca il laboratorio “Soft Skill: gaming and growing”, avviato in anticipo rispetto al cronoprogramma originario e fatto viaggiare in parallelo ai laboratori di Mise en Place e Agripalestra. I laboratori, della durata di 14 ore ciascuno e partiti il 15 ottobre 2025, utilizzano la Gamification Educativa. Sfruttando l’alto potere motivazionale dei giochi online, l’équipe ha superato le barriere d’ingresso dei ragazzi, trasformando l’azione ludica in un momento di auto-consapevolezza utile a mappare il potenziale individuale e a restituire un piano mirato per lo sviluppo delle abilità sociali.

Laboratorio “Mise en Place”: l’ordine in cucina come bussola di vita

Avviato a ottobre 2025, il laboratorio “Mise en Place: good and healthy” ha coinvolto circa 73 adolescenti. Le prime due edizioni hanno ospitato 13 ragazzi provenienti da Arci Lecce e Ambarabà Coop Soc. ONLUS, strutturando piccoli gruppi per valorizzare la diversità linguistica e culturale. Da gennaio l’azione si è estesa all’I.I.S.S. Presta-Columella, coinvolgendo costantemente una media di 60 studenti delle seconde classi, ospitati sia presso il Presidio di Agenzia Formativa Ulisse sia nei laboratori della scuola. La Mise en place è diventata una metafora educativa per promuovere l’autonomia attraverso la pianificazione del tempo, il “lavorare pulito” (work clean) e lo spirito di cooperazione della “brigata”.

Al fianco delle famiglie: la Scuola di Sostegno Genitoriale

L’alleanza educativa del progetto si è completata a febbraio 2026 con l’avvio della “Scuola di sostegno genitoriale”, gestita da Associazione Culturale Agenzia Formativa Ulisse, Efesp e AgriBimbi. Attraverso 4 focus group mensili guidati da uno psicologo, sono state fatte emergere le aspettative dei genitori sull’educazione familiare. Vista la risposta costante e partecipata, gli incontri verranno raddoppiati nelle prossime fasi (fino a 2 al mese) per supportare i nuclei familiari senza sovraccaricarli.

Gli eventi di Pedagogia di strada e la Formazione

Il bilancio a metà percorso capitalizza anche il successo dei 6 eventi di strada svolti nel 2025: i laboratori di Street Art a Borgo Pace, lo sport inclusivo con l’ASD Lupiae Team Salento Basket in carrozzina e la sensibilizzazione contro l’alcolismo (“Mocktail”). Presso il Presta-Columella sono stati inoltre realizzati 6 murales sulla sana alimentazione insieme all’associazione 167/B Street e al Food Truck Cime di Rapa.

A supporto, l’azione di Formazione Formatori ha unito metodologicamente docenti e operatori (allineando gli istituti Don Tonino Bello e Presta-Columella), introducendo figure come l’Esperto socio-educativo e l’Antropologa sociale, moduli di formazione asincrona e i percorsi legati alla Child Safeguarding Policy con la cooperativa Specchio Magico.

I prossimi passi

Il progetto S.T.R.A.D.A. prosegue la sua marcia potenziando i laboratori territoriali, strutturando i presidi permanenti e ampliando i servizi di supporto individuali e familiari, con l’orizzonte temporale fissato ad agosto 2028.Al termine del percorso saranno resi noti gli obiettivi raggiunti.

Il progetto S.T.R.A.D.A. è selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il partenariato comprende: Meltemi Vacanze e Resort (Capofila), Agribimbi, Agenzia Formativa Ulisse, Comune di Lecce, Efesp, USSM Lecce, PHOENIX, I.I.S.S. “Don Tonino Bello” e I.I.S.S. “Presta-Columella”