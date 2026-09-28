Traffico di droga e armi nel Basso Salento: blitz della Guardia di Finanza, 8 arresti

SALENTO – Blitz della Guardia di Finanza nelle prime ore del mattino nel Sud Salento. I militari del Comando provinciale di Lecce stanno dando esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare a carico di otto persone, ritenute responsabili a vario titolo di associazione finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Lecce, vede il proprio epicentro nel territorio di Presicce-Acquarica e si estende a diversi comuni limitrofi. Agli indagati viene contestata anche l’aggravante della disponibilità e dell’impiego di armi da fuoco.

Le attività di esecuzione delle misure e le perquisizioni locali e personali sono tuttora in corso sul territorio.

Tra le persone destinate al provvedimento figurano:

Gianluca Ciullo, 41 anni, di Tricase, Cengs De Paola, di Tricase, Daniele De Florio, 44 anni, di Tricase, Massimo De Milito, 54 anni, di Casarano, Francesco Guida, 66 anni, di Acquarica del Capo, Valentina Ingrosso, 35 anni, di Scorrano, Nicola Luna, 46 anni, di Gagliano del Capo, Salvatore Martello De Maria, 53 anni, di Galatina.