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AttualitàQuestioni di fede

San Francesco, Salice è in festa: fede, pace, sport e musica per celebrare il Patrono

Nel segno dell’Ottavo Centenario della morte del Santo di Assisi, un ricco calendario di appuntamenti coinvolge l’intera comunità e apre il Tempo Giubilare, tra spiritualità, tradizione, fraternità, dialogo, sport e musica

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