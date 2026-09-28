San Francesco, Salice è in festa: fede, pace, sport e musica per celebrare il Patrono

Salice Salentino è in festa per San Francesco d’Assisi, suo Santo Patrono e Patrono d’Italia. In occasione delle celebrazioni per l’Ottavo Centenario della morte del Santo di Assisi, la comunità salicese sta vivendo un intenso calendario di appuntamenti che intreccia fede, tradizione, fraternità, solidarietà, pace, sport e musica.

Un percorso costruito attorno a diversi “cantieri”, attraverso i quali la comunità si ritrova, partecipa e si apre al territorio: il cantiere della spiritualità, quello della fraternità e della solidarietà, il cantiere dello sport e quello della musica.Il programma religioso è stato accompagnato dall’accoglienza della reliquia di San Francesco d’Assisi e da un intenso tempo di preghiera e celebrazione, con la partecipazione delle fraternità del Terz’Ordine provenienti dai paesi vicini.

Da domani a venerdì, alle ore 19.00, sono in programma le celebrazioni eucaristiche che accompagneranno la comunità verso i giorni conclusivi dei festeggiamenti.

IL 1° OTTOBRE LA MARCIA DELLA PACE

Dopo la passeggiata ecologica del 26 settembre, curata dall’associazione Incipit APS, mercoledì 1° ottobre, alle ore 20.00, si terrà la Marcia della Pace, con partenza dalla villetta del convento.

Il corteo attraverserà via Umberto I per raggiungere piazza Plebiscito, dove si terrà un momento di preghiera per la pace con la partecipazione dei rappresentanti delle diverse confessioni religiose presenti sul territorio.

Un appuntamento che interpreta uno dei messaggi più profondi della testimonianza francescana: costruire ponti, favorire l’incontro e riconoscere nella fraternità un valore condiviso.

Venerdì 2 ottobre, alle ore 20.15, sarà la volta della rassegna dei cori, curata dalla corale polifonica “Don Mario Melendugno”.

Una serata tra tradizione e fede, organizzata dalla Rettoria Santa Maria della Visitazione, che porterà la musica nel cuore dei festeggiamenti e accompagnerà la comunità verso il fine settimana conclusivo.

Sabato 3 ottobre la comunità vivrà uno dei momenti più significativi delle celebrazioni con la celebrazione eucaristica e la Consegna delle Chiavi a San Francesco.Alle ore 18.30, a seguire, prenderà il via la processione in onore del Santo Patrono, che attraverserà le vie della città coinvolgendo fedeli e cittadini in un momento di intensa devozione e partecipazione comunitaria.

La consegna delle chiavi rappresenta un gesto fortemente simbolico: la città si affida al proprio Santo Patrono, rinnovando quel legame spirituale e identitario che da secoli unisce San Francesco alla comunità salicese.

Domenica 4 ottobre sarà la giornata più ricca del programma, con un susseguirsi di appuntamenti religiosi, sportivi e di spettacolo.

Alle ore 9.30 è prevista la seconda celebrazione eucaristica, al termine della quale si svolgerà la benedizione degli sportivi.

Subito dopo prenderà vita la Giornata dello Sport, curata dall’ACSI, con la partecipazione delle associazioni sportive e dei partecipanti alle diverse attività organizzate tra piazza Plebiscito, via Umberto I e piazza Fitto.Lo sport diventa così occasione di incontro, partecipazione e condivisione, nel segno dei valori di rispetto, inclusione e fraternità.

Alle ore 17.00, in piazza Plebiscito, è inoltre prevista la benedizione degli animali, uno dei momenti più caratteristici della festa francescana, dedicato al rapporto tra l’uomo, gli animali e il Creato.Alle ore 18.30 sarà celebrata un’altra Santa Messa, prima del gran finale della giornata.Alleore 21.00, in piazza Plebiscito, spazio alla musica e allo spettacolo con le esibizioni di Spazio Danza Due e Other Dance, che precederanno il concerto di Daniele Si Nasce.

«Queste celebrazioni rappresentano per Salice Salentino molto più di una ricorrenza religiosa – dichiara il sindaco Mimino Leuzzi –. San Francesco è il nostro Santo Patrono e il Patrono d’Italia e il suo messaggio continua a parlare alle nostre comunità attraverso parole come fraternità, pace, solidarietà, rispetto del Creato e attenzione verso gli altri. Desidero ringraziare – conclude il sindaco – la Rettoria Santa Maria della Visitazione, don Massimo Alemanno, le fraternità, le associazioni, l’ACSI, le realtà sportive, i gruppi musicali, le comunità religiose e tutti coloro che stanno contribuendo alla realizzazione di queste giornate. È grazie alla partecipazione e alla collaborazione di tanti che una festa religiosa diventa un momento di comunità e di condivisione».

«Accogliamo la Reliquia di San Francesco e con Decreto della Penitenziaria Apostolica è annunciato il Tempo Giubilare per la nostra Chiesa Madre. Sono giornate dense, con gioia nella partecipazione e fede nella devozione», le parole del parroco don Massimo Antonio Alemanno.

Salice Salentino si prepara così a vivere i giorni più intensi delle celebrazioni dedicate a San Francesco d’Assisi, trasformando l’Ottavo Centenario in un’occasione di incontro, partecipazione e riscoperta delle proprie radici.

Una festa che mette insieme fede e tradizione, fraternità e solidarietà, pace e dialogo, sport e musica, nel segno di San Francesco, Patrono di Salice Salentino e Patrono d’Italia.