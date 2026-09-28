“Mitologie del Sud” un incontro e un volume dedicati a Vittorio Pagano per un progetto di ricerca e valorizzazione

LECCE – Sabato 3 ottobre 2026, alle ore 19.00, la Biblioteca Bernardini di Lecce ospita la presentazione del volume «Mitologie del Sud. Cartografia poetica di Vittorio Pagano», a cura di Simone Giorgino (Musicaos Editore, 2026).

L’incontro chiude il progetto di ricerca, valorizzazione e divulgazione dedicato a Vittorio Pagano (1919-1979), poeta, traduttore e operatore culturale leccese, sviluppato fra il 2024 e il 2026. Il progetto, finanziato dal CUIS-Consorzio Universitario Interprovinciale Salentino, è stato promosso dal Comune di Lecce e realizzato dal Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università del Salento (responsabile scientifico Simone Giorgino, docente di Letteratura italiana contemporanea) in collaborazione con AMA-Accademia Mediterranea dell’Attore e Musicaos Editore.

Intervengono Marcello Aprile (Vicedirettore del Dipartimento di Studi Umanistici, Università del Salento), Simone Giorgino (responsabile scientifico del progetto e curatore del volume), Alessio Paiano (curatore della sezione Cartografia poetica di Vittorio Pagano), Stefano Pagano (figlio del poeta), Luciano Pagano (Musicaos Editore) e Franco Ungaro (AMA-Accademia Mediterranea dell’Attore).

IL VOLUME_ Il libro è il quinto titolo della serie «Saggi» della collana «Novecento in versi e in prosa», diretta da Antonio Lucio Giannone e Simone Giorgino. Raccoglie gli Atti della Giornata di studi svoltasi a Lecce il 30 e 31 gennaio 2026 presso l’Edificio degli Olivetani e il Convitto Palmieri. Il titolo riprende quello della prima sezione dell’opera poetica maggiore di Pagano, I privilegi del povero (1960): Mitologia del Sud. La scelta indica la natura legata-al-luogo della sua scrittura, in cui la storia e i caratteri architettonici, geografici e folclorici di Lecce diventano mitologema e si trasferiscono sul teatro interiore dell’esperienza poetica e narrativa.

La prima parte del volume comprende i contributi critici di Antonio Lucio Giannone, Antonio Prete, Simone Giorgino, Filippo La Porta, Alberto Fraccacreta, Stefano Cristante, Federica Epifani, Anna Chiara Strafella, Alessio Paiano e Annalucia Cudazzo, insieme alle testimonianze di Nicolangelo Barletti e Stefano Pagano. I saggi attraversano l’intera produzione dell’autore: la raccolta d’esordio Calligrafia astronautica (1958), I privilegi del povero, il poema Morte per mistero (1963) e i Reportages in città, le prose giornalistiche in cui Pagano registra la vita urbana leccese. Ne risulta il profilo di uno scrittore che fu insieme poeta, traduttore, cronista e operatore culturale, attento ai margini sociali e urbani e in dialogo con la tradizione simbolista ed ermetica.

La seconda parte, curata da Alessio Paiano, traduce queste prospettive critiche in un itinerario urbano in cinque tappe:

dalla chiesa dei Santi Niccolò e Cataldo, dall’ex monastero degli Olivetani e dal cimitero cittadino al quartiere Stalingrado;

da viale De Pietro e dall’Istituto d’Arte a via Imbriani;

da piazza Sant’Oronzo a piazza Duomo;

dall’ex Convitto Palmieri, sede della presentazione, al Tribunale dei minorenni;

infine gli spazi della cura e della malattia oltre le mura: l’ex ospedale Vito Fazzi, l’ex sanatorio Galateo, l’ex Ospedale Psichiatrico Interprovinciale Salentino.

Ogni tappa mette in relazione i luoghi con i testi che li nominano o li trasfigurano e propone la città come testo da percorrere e interpretare.

IL PROGETTO

Oltre alla Giornata di studi e al volume, il progetto ha prodotto due iniziative:

le passeggiate performative Vertigini urbane, ispirate ai testi di Pagano, con la regia di Renato Chiocca e la direzione artistica di Franco Ungaro, svoltesi a Lecce il 27 e 28 agosto 2025 a cura di AMA-Accademia Mediterranea dell’Attore;

il podcast in cinque puntate Vertigini urbane. Nella Lecce di Vittorio Pagano, trasmesso da SUR-Salento University Radio (https://sur.unisalento.it), realizzato dagli attori di AMA Rocco Buono, Carmen Greco, Samuele Ingrosso, Ruben Martello, Karola Nestola e Vittoria Rizzo, per la regia di Renato Chiocca.

La presentazione del volume «Mitologie del Sud. Cartografia poetica di Vittorio Pagano», è ospitata presso la Biblioteca Provinciale “N. Bernardini” di Lecce, nell’ambito delle iniziative promosse da LA POESIA DETTA, un progetto realizzato con il finanziamento del Centro per il Libro e la lettura.