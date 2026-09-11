A Lecce sei nuovi laboratori esperienziali gratuiti e uno spazio coworking per ragazze e ragazzi under 20

LECCE – Dopo i primi quattro laboratori esperienziali del progetto “Lecce DigitaLab”, promosso e finanziato dalla Regione Puglia e dalla Provincia di Lecce, partono ora sei nuovi laboratori gratuiti per ragazze e ragazzi dai 10 ai 20 anni. Questa volta i giovanissimi partecipanti impareranno in modalità “learning by doing”, ossia in maniera esperienziale, con le proprie mani, come si programma il computer, come si crea grafica (con e senza l’ausilio dell’Intelligenza Artificiale), come si creano video ad effetto, cos’è l’intelligenza emotiva e cos’è e come si gestisce il denaro. A curare il progetto è l’associazione G-Pro (Giovani Proattivi) e le attività si svolgeranno nello spazio Hangar 10-20 presso l’Ex Convitto Palmieri.

I prossimi laboratori in programma sono: “VideoXP 4 Youth” (videomaking per comunicazione e social network); “Coding1XP 4 Youth” (linguaggi di programmazione base); “VibesXP 4 Youth” (educazione all’intelligenza emotiva); “ProgAIXP 4 Youth” (programmare con l’AI); “GraphicsXP 4 Youth” (grafica digitale); “MoneyXP 4 Youth” (educazione al denaro e ai mercati finanziari).

Anche questi nuovi sei laboratori, anzi l’intero progetto Lecce DigitaLab e Hangar 10-20, si fonda su tre pilastri caratterizzanti, ossia le attività sono “esperienziali”, nel senso che i ragazzi apprenderanno conoscenze e competenze… facendo, operando con le proprie mani, sono realizzate in modalità “peer to peer”, in quanto i ragazzi formati durante le prime sessioni saranno poi loro stessi i formatori nelle successive e, infine, sono svolte nello spirito della “mentalità imprenditoriale”, ossia proiettati verso l’ideazione e costituzione, da parte dei ragazzi stessi, di possibili future micro attività economiche e startup innovative, sia in ambito business che sociale.

A proposito di quest’ultimo punto, il progetto prevede anche l’allestimento di un innovativo spazio di coworking, attrezzato e arredato con tavoli di lavoro e provvisto di un servizio di coaching specificamente rivolto ai giovani che hanno delle idee di micro imprenditorialità e che desiderano metterle a terra, concretamente, e farle crescere. Questo spazio di coworking “under 20” è, probabilmente, la prima esperienza del genere in Italia e il servizio è condotto con l’ausilio e le competenze di un’altra associazione no profit, la WeDo Academy, la quale è specializzata nel far conoscere e far sperimentare la mentalità e lo spirito imprenditoriale ai ragazzi.

Altra novità in assoluto è la governance. Infatti, tutte le attività, gli eventi e i programmi del progetto sono e saranno pensati, elaborati e proposti dall’Hangar Youth Board, un comitato costituito esclusivamente da giovani, guidato da Luigi Carratta (20), Francesco Pio Manca (21), Alessia Petino (21) e Mirko Cazzato (25), sotto la supervisione generale del docente Daniele Manni.

Il termine “Hangar 10-20” è stato scelto in quanto la mission è quella di creare un luogo fisico dove permettere ai giovani dai 10 ai 20 anni di diventare protagonisti della propria vita e del proprio futuro, un hub giovanile che fornisce loro le “ali” necessarie per essere proattivi, decollare e volare alto.

Si possono avere maggiori info sui singoli laboratori e effettuare prenotazioni e iscrizioni sul sito: www.hangar1020.org o scrivendo alla mail: associazione.gpro@gmail.com