Strisce blu, primo passo per il maxi-allargamento: da Salesiani a Leuca, stazione e Ariosto-Mazzini, ecco dove arriveranno

LECCE – Non sono ancora comparse sull’asfalto, ma il primo passo formale verso un allargamento enorme delle strisce blu a Lecce è stato compiuto ieri mattina. La Giunta Poli Bortone ha approvato la nuova delimitazione della Zona di particolare rilevanza urbanistica, la Zpru, creando il perimetro amministrativo all’interno del quale potranno essere introdotte nuove aree di sosta a pagamento. È un atto tecnico, ma decisivo: non stabilisce ancora strada per strada dove saranno tracciate le nuove strisce blu, né fissa tariffe e permessi, ma apre formalmente la strada ai provvedimenti successivi che trasformeranno una parte molto più ampia della città in area di sosta regolamentata.

Il passaggio successivo sarà infatti l’ordinanza che individuerà nel dettaglio le vie interessate. Le zone indicate sono già numerose: l’area dei Salesiani, il quartiere Leuca, la zona vicina alla stazione ferroviaria, parti del comparto Ariosto-Mazzini e alcuni tratti dell’area di via Taranto. Ma il dato più significativo è l’estensione complessiva della nuova Zpru, che abbraccia sostanzialmente tutto l’abitato consolidato all’interno delle tangenziali e intercetta le principali direttrici di accesso a Lecce: via Taranto, via Leuca, via San Cesario, via Lequile, via Monteroni, via Vecchia Surbo, viale Giovanni Paolo II, via Merine, via del Mare e viale della Libertà.

È per questo che quella approvata dalla Giunta non può essere letta come una semplice modifica burocratica. È il primo tassello di una trasformazione molto più ampia della sosta cittadina. Palazzo Carafa motiva la scelta con i numeri della mobilità: in un giorno feriale medio Lecce registra oltre 108mila ingressi, circa 50mila soltanto nelle ore del mattino, mentre l’82,7 per cento degli spostamenti avviene in automobile. Secondo il Comune, nelle aree esterne alla circonvallazione si registra inoltre una domanda di parcheggi superiore all’offerta regolamentata, con soste di lunga durata che finiscono per penalizzare soprattutto i residenti. Il progetto, però, promette di riaccendere una polemica già esplosa nei mesi scorsi. L’opposizione sostiene che i nuovi parcheggi annunciati dall’amministrazione siano in larga parte stalli già esistenti che passeranno dal bianco al blu. Le proteste sono arrivate soprattutto dai Salesiani e da zona Leuca, dove residenti e commercianti temono un nuovo costo quotidiano per chi vive o lavora nei quartieri interessati.

L’assessore alla Mobilità Giancarlo Capoccia respinge però l’accusa che si tratti di una scelta nata con l’attuale amministrazione. Il raffronto con il precedente piano mostra che anche la Giunta Salvemini aveva previsto una vasta estensione della sosta tariffata attorno al centro e verso le zone più esterne. Cambiano però dimensioni e tariffe: il vecchio piano prevedeva 9.800 stalli, mentre il nuovo schema arriva a 12.058.

L’obiettivo dichiarato dall’amministrazione è anche finanziario: utilizzare le nuove entrate della sosta per sostenere il trasporto pubblico locale e, in particolare, i chilometri aggiuntivi assegnati al servizio degli autobus. Ma prima che il nuovo sistema diventi realtà serviranno gli atti esecutivi. Sarà l’ordinanza a dire con precisione quali vie cambieranno colore, dove resteranno le strisce bianche, quali saranno le condizioni per i residenti e quando scatteranno i nuovi pagamenti. La cornice, però, adesso c’è. E dentro quella cornice entra una fetta vastissima di Lecce. Le strisce blu non sono ancora sull’asfalto, ma l’iter che può portarle dai quartieri centrali fino alle grandi direttrici della città è ufficialmente cominciato.