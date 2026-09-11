Il nuovo “Corpo S” a Ecotekne: inaugurazione lunedì 14 settembre

LECCE – L’Università del Salento inaugurerà lunedì 14 settembre, alle ore 9.30, il “Corpo S”, il nuovo edificio del campus Ecotekne interamente dedicato alle studentesse e agli studenti. La cerimonia è aperta alla partecipazione della stampa.
Il “Corpo S” – realizzato nel rispetto dei protocolli regionali sulla sostenibilità ambientale e degli edifici e autosufficiente dal punto di vista energetico – metterà a disposizione della comunità studentesca nuove aule, una palestra e spazi per lo studio, la condivisione e la socialità: un ampliamento concreto dei luoghi della vita universitaria che rafforza la vocazione di Ecotekne come campus vero e proprio e non solo come polo didattico e di ricerca.
Alla cerimonia, insieme alla rettrice Maria Antonietta Aiello, parteciperanno i rappresentanti delle istituzioni del territorio.
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