Sabato 5 e domenica 6 settembre a Nardò torna il teatro di comunità con la rassegna “I Guardiani del Tempo”

NARDO’ (Lecce) – Può succedere che una memoria personale condivisa diventi memoria collettiva. È questa l’idea alla base de I Guardiani del Tempo, il progetto di teatro di comunità firmato da TerramMare e ideato da Silvia Civilla, giunto quest’anno alla sua ottava edizione: persone comuni scelgono di raccontare un pezzo della propria vita e di affidarlo al teatro, trasformando vite reali, ricordi familiari e fotografie custodite nel tempo in messinscene per le strade e le corti della città. Anche in questa edizione lo sguardo si posa sulle radici familiari, sui legami che attraversano le generazioni e sulle eredità visibili e invisibili che continuano a vivere dentro di noi.

Sabato 5 e domenica 6 settembre, il progetto torna a Nardò con due serate e quattro performance teatrali, ciascuna basata su una storia vera e ambientata in un diverso luogo del centro storico. Ogni sera le quattro storie sono replicate tre volte, alle 21.00, 21.30 e 22.00: il pubblico si muove così tra i quattro luoghi scelti per questa edizione, incontrando in sequenza tutti i racconti.

I narratori dell’edizione 2026 sono Matilde De Razza, Loredana Biondo, Dora Raho e Gregorio Rucco, tutti salentini, che in un laboratorio a più incontri con Silvia Civilla hanno scritto un testo teatrale sulla propria storia. Ogni racconto è affidato a un attore professionista, che ne cura drammaturgia e messa in scena lavorando con il narratore in una sorta di mini residenza nelle 48 ore che precedono il debutto. Anche quest’anno il progetto coinvolge i bambini e i ragazzi del corso di teatro di TerramMare: ogni spettacolo, della durata di circa 20 minuti, vede quindi in scena narratore, attore e un giovane allievo della scuola.

“Muoviti! – Lezioni di Libertà”, con il racconto di Matilde De Razza, l’attrice Chiara De Pascalis e la partecipazione della piccola Matilde Durante, riporta indietro di quasi 50 anni, ai tempi in cui dalla lontana America Jane Fonda importava nel nostro continente un nuovo workout che era un po’ rivoluzione. Appuntamento al Castello Acquaviva – Persone, in Piazza Cesare Battisti.

“Occhio magico – Lo sguardo sul mondo”, dal racconto di Loredana Biondo, con l’attrice Antonella Iallorenzi e l’allieva Teresa De Paola, racconta una strana storia di famiglia dal punto di vista di una bambina che sembrava potere essere invisibile. In scena alla Villa Comunale – Giardino Botanico, in Piazza Cesare Battisti.

“Attimi – Granelli di sabbia”, con il racconto di Dora Raho, l’attrice Angela Iurilli e la piccola Alice Dall’Oco Tundo, è un poetico elenco di istantanee dalla storia del secolo scorso a oggi, una messa in scena per non dimenticare, per migliorare, per essere consapevoli, per nutrire il ricordo. Al Liceo artistico “G. Galilei – E. Vanoni”, in Piazza San Domenico.

“Malasorte – A’ bella ‘mbriana”, dal racconto di Gregorio Rucco, con l’attrice Cristel Caccetta e l’allievo Giorgio Potenza, è un’intensa storia di terra partenopea, di sfortuna e salvezza, affidata a una delle più tradizionali figure popolari napoletane, spirito benefico e protettore della casa. Appuntamento a Palazzo De Pandi – Zuccaro, in via Fratelli De Pandi.

I Guardiani del Tempo è un progetto di TerramMare Teatro, con il sostegno del Comune di Nardò e di SACS Service, realizzato nell’ambito di un percorso che continua a interrogarsi sul valore della memoria e sulla sua capacità di creare relazioni tra le persone e la comunità.

Ingresso libero.