L’Orchestra regionale dei Conservatori pugliesi fa tappa a Lecce: l’8 settembre al Teatro Apollo con “Il Jazz Sinfonico”

LECCE – Lecce si prepara ad accogliere l’Orchestra regionale dei Conservatori di Musica di Puglia, che martedì 8 settembre, alle ore 20, sarà protagonista al Teatro Apollo con “Il Jazz Sinfonico”, appuntamento della quinta stagione concertistica del progetto che riunisce le cinque istituzioni di alta formazione musicale pugliesi. La nuova stagione è stata presentata questa mattina nel corso della conferenza stampa tenutasi nell’Auditorium del Conservatorio di Bari, alla presenza dell’assessora regionale alla Cultura e Conoscenza Silvia Miglietta, dei direttori dei cinque Conservatori pugliesi e della direttrice d’orchestra Roberta Peroni.

Il progetto coinvolge settanta studentesse e studenti provenienti dai Conservatori “Niccolò Piccinni” di Bari, “Umberto Giordano” di Foggia, “Tito Schipa” di Lecce, “Nino Rota” di Monopoli e “Giovanni Paisiello” di Taranto, offrendo ai giovani musicisti la possibilità di confrontarsi con una vera esperienza di produzione orchestrale e con un percorso concertistico che attraversa l’intera regione.

Dopo le precedenti quattro edizioni, la quinta stagione propone un programma dedicato al jazz sinfonico, mettendo in dialogo il linguaggio e la grande tradizione dell’orchestra con ritmi, armonie e sonorità provenienti dal jazz. Sul podio ci sarà Roberta Peroni, giovane direttrice pugliese già protagonista di una significativa carriera nazionale e internazionale. Diplomata in Direzione d’orchestra, Pianoforte e Composizione al Conservatorio “Niccolò Piccinni” di Bari, dal 2017 è direttrice musicale di palcoscenico della Fondazione Petruzzelli di Bari e ha diretto, tra le altre, orchestre quali I Pomeriggi Musicali di Milano, il Maggio Musicale Fiorentino, l’Orchestra della Fondazione Arena di Verona e l’Orchestra Sinfonica 131 della Basilicata.

“L’esperienza dei Conservatori pugliesi che hanno dato vita, negli ultimi anni, a un’orchestra sinfonica regionale, condividendo i loro migliori talenti e promuovendo un tour nelle città che li ospitano, è unica e innovativa a livello nazionale. La Regione Puglia – ha dichiarato l’assessora alla Cultura e Conoscenza Silvia Miglietta – la promuove e l’accompagna perché crede fermamente nella professionalizzazione dei giovani musicisti e delle giovani musiciste del territorio che credono in questa carriera e investono in un lavoro che deve essere valorizzato come qualunque altro. Mi piace molto questo quadro d’insieme che i conservatori pugliesi hanno saputo costruire e che va nella direzione della collaborazione fra istituzioni e nella promozione della cultura musicale nei territori attraverso la gratuità dell’ingresso”.

“L’Orchestra regionale rappresenta una delle esperienze più significative di collaborazione tra i Conservatori pugliesi – sottolinea il direttore del Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce, M° Giuseppe Spedicati – perché permette ai nostri studenti di uscire dalla dimensione individuale dello studio e di confrontarsi con il lavoro d’insieme, con musicisti provenienti da altre istituzioni e con un palcoscenico professionale. È un’esperienza formativa completa, nella quale la crescita artistica passa anche dalla capacità di ascoltarsi, lavorare insieme e costruire un risultato comune. Accogliere nuovamente l’Orchestra al Teatro Apollo significa inoltre offrire alla città di Lecce l’occasione di conoscere da vicino la qualità e il talento che i Conservatori pugliesi sono in grado di esprimere”.

“Questo progetto dimostra concretamente quanto sia importante costruire relazioni stabili tra le istituzioni dell’alta formazione musicale e il territorio – dichiara il presidente del Conservatorio “Tito Schipa”, Luigi Puzzovio –. Mettere in rete cinque Conservatori significa moltiplicare le opportunità per gli studenti e creare un sistema culturale capace di valorizzare le competenze, favorire la circolazione delle esperienze e investire sulle nuove generazioni. La presenza dell’Orchestra regionale a Lecce, in un luogo prestigioso come il Teatro Apollo, è anche un modo per restituire alla comunità il valore di questo investimento e ribadire il ruolo centrale della formazione musicale nella crescita culturale della Puglia”.

Il concerto di Lecce è una delle cinque tappe del tour regionale in programma dal 5 al 9 settembre, che toccherà Bari, Monopoli, Foggia, Lecce e Taranto. L’appuntamento è per martedì 8 settembre alle ore 20 al Teatro Apollo di Lecce. L’ingresso è gratuito e libero.