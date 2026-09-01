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Lo spazio dei suoniSpettacoli

L’Orchestra regionale dei Conservatori pugliesi fa tappa a Lecce: l’8 settembre al Teatro Apollo con “Il Jazz Sinfonico”

Settanta giovani musicisti dei cinque Conservatori di Puglia sul palco sotto la direzione di Roberta Peroni. Il concerto, inserito nella quinta stagione dell'Orchestra regionale, è stato presentato oggi insieme all'intero tour promosso dalla Regione Puglia

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