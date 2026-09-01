Investì e uccise ciclista per poi fuggire: chiesto il carcere per l’automobilista. “Può scappare”

UGENTO (Lecce) – La procura di Lecce chiede il carcere per Roberto Colitti, il 22enne di Ugento, responsabile dell’investimento del ciclista Daniele Congedi morto la sera del 9 agosto scorso sulla provinciale 350 Racale-Ugento. Come riportiamo in anteprima, nella giornata di oggi, martedì 1°settembre, si è svolto l’interrogatorio preventivo di Colitti (si tratta di un atto con cui il giudice interroga l’indagato prima di decidere sull’applicazione di una misura cautelare personale non detentiva (o comunque prima della restrizione), introdotto dalla riforma della Legge Nordio).

Il giovane, indagato a piede libero con l’accusa di omicidio stradale aggravato dalla fuga, ha rilasciato delle spontanee dichiarazioni: in lacrime, più e più volte, ha chiesto scusa alla famiglia dell’ingegnere ugentino, ribadito la sua volontà di voler incontrare i genitori per un colloquio e di non essersi accorto di aver travolto un ciclista. Si è detto provato per quanto accaduto tanto da non voler più uscire di casa se non per raggiungere il Ser.D dove segue un percorso di disintossicazione. Più tecnica, prevedibilmente, la discussione dei suoi legali, gli avvocati Luca Puce e Davide Micaletto, che hanno cercato di demolire l’impianto accusatorio edificato dal sostituto procuratore Luigi Mastroniani.

Per gli inquirenti, il giovane alla guida di una Lancia Y, travolse il ciclista poi proiettato contro il parabrezza e, infine, scaraventato nella vicina campagna. “Colitti, dopo essersi portato più volte nei minuti immediatamente successivi al sinistro, nel punto in cui aveva travolto il ciclista, faceva recuperare e allontanare dal luogo l’autovettura con il carro attrezzi e, infine, si allontanava dandosi così alla fuga. Tali circostanze rendono quindi fortemente indicativa allo stato la piena consapevolezza dell’avvenuto investimento” scrive il pm nella sua richiesta di arresto. Sostenuta dalla sussistenza delle esigenze cautelari sulla scorta della visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza visionate dai carabinieri.

La procura, infatti, ravvisa il pericolo di reiterazione perché la condotta di Congedi non appare infatti un episodio isolato riferibile a un soggetto sino ad allora rispettoso delle regole, bensì si inserisce in un quadro personale già caratterizzato da un uso abituale di sostanze stupefacenti”, condotte violente, come certificato da un precedente arresto (sempre in carcere) per maltrattamenti; il rischio del pericolo di inquinamento probatorio sarebbe suffragato dalle frenetiche comunicazioni telefoniche di Colitti con i suoi familiari (sul cui contenuto è in corso un consulenza così come sull’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti che rappresenterebbe un’ulteriore ovvia aggravante).

E proprio la prospettiva di vedere appesantito il carico delle accuse nei suoi confronti con altre aggravanti (su cui sono in corso gli accertamenti) rafforzerebbe – ipotizza la procura – il pericolo che il giovane possa nuovamente tentare di darsi alla macchia. Ecco perché gli inquirenti salentini hanno sollecitato una misura cautelare dietro le sbarre, l’unica in grado di arginare la personalità dell’investitore.

La consegna della patente ai carabinieri? “Nessuna efficacia deterrente – motiva il pm – trattandosi di condotte quando il fatto era ormai emerso, l’auto era stata individuata e sequestrata e gli investigatori avevano già acquisito elementi rilevanti per la ricostruzione della vicenda”. La decisione della gip Valeria Fedele – se e quale misura eventualmente disporre – è attesa nei prossimi giorni. I familiari dell’ingegnere sono assistiti dagli avvocati Luigi, Irene e Giovanni Chiffi.