Il fumo che ci chiede conto

Il fuoco che ci chiede conto

di Vincenzo Candido Renna

Ci sono incendi che fanno notizia perché distruggono. E incendi che dovrebbero farne ancora di più perché, per fortuna, non hanno ancora ucciso nessuno.

Quello di Lequile appartiene alla seconda categoria. Ma sarebbe un errore considerarlo un incendio mancato, quasi una tragedia risparmiata dalla buona sorte. La sorte, in materia di sicurezza, è una consulente pessima: non risponde al telefono quando serve e presenta il conto quando meno ce lo aspettiamo.

Per trenta ore il fuoco ha divorato cinquanta ettari di territorio, ha investito dodicimila metri quadrati dell’impianto Ecotecnica e ha trasformato trenta mezzi aziendali in carcasse. Il fumo nero si è alzato per chilometri, mentre la statale 101, la strada che collega Lecce a Gallipoli, diventava improvvisamente parte dell’emergenza. Automobilisti costretti a scartare le fiamme, alberi caduti sulla carreggiata, una struttura per anziani evacuata in via precauzionale. Per molte persone, quel sabato pomeriggio, il Salento ha smesso di essere il luogo delle vacanze e delle cartoline per ricordare di essere, prima di tutto, un territorio dove si vive.

Ora ci sono le indagini. La Procura di Lecce ha disposto il sequestro dell’impianto e i carabinieri di San Pietro in Lama seguono anche la pista dolosa. La comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, Roberta Lala, ha riferito che i focolai visibili erano in più punti. Se qualcuno ha appiccato l’incendio, sarà la giustizia a doverlo stabilire e, se possibile, a presentargli il conto.

Ma c’è una domanda che viene prima del colpevole e che rischia di essere molto più difficile da archiviare.

Che cosa sarebbe successo se non fosse stato un incendio doloso?

La domanda è contenuta nel comunicato dell’Associazione “Alla Conquista della Vita” e merita di uscire dai confini di Lequile. Perché, paradossalmente, l’eventuale esclusione della pista criminale non renderebbe rassicurante la vicenda. La renderebbe più inquietante. Significherebbe che un impianto di stoccaggio dei rifiuti, collocato a ridosso di una statale trafficata e di centri abitati, può bruciare per trenta ore senza che sia stato necessario l’intervento di una mano criminale.

A quel punto il problema non sarebbe più soltanto chi ha acceso il fuoco.

Sarebbe capire perché il fuoco abbia avuto tanto spazio per correre.

È una differenza decisiva. Perché il colpevole, quando esiste, si cerca. La prevenzione, invece, si costruisce. E costruirla significa controllare prima, verificare prima, conoscere prima. Significa non aspettare che un impianto diventi una torcia per domandarsi se fosse davvero pronto a non diventarlo.

L’associazione, che da anni si occupa di sicurezza stradale e aderisce ai principi della Carta Europea della Sicurezza Stradale, parte proprio da qui. La sua osservazione è semplice ma tutt’altro che secondaria: la sicurezza stradale non riguarda soltanto il codice della strada o l’asfalto. Riguarda anche ciò che può accadere intorno alla strada. A Lequile la statale 101 è diventata una zona di fuga, gli alberi hanno invaso la carreggiata, gli automobilisti sono stati costretti a confrontarsi direttamente con le fiamme. Un’emergenza ambientale è diventata anche un’emergenza di mobilità.

Ma sarebbe ancora troppo poco fermarsi alla strada.

Perché il problema riguarda un modello di sicurezza molto più largo: quello degli impianti industriali e dei siti di stoccaggio dei rifiuti che convivono con territori abitati, strade percorse ogni giorno da migliaia di persone e comunità che spesso conoscono l’esistenza di questi impianti molto meno di quanto dovrebbero conoscerne i rischi.

Il Salento, peraltro, non arriva a questa domanda dal nulla. Il comunicato ricorda i quattro roghi verificatisi in pochi anni nel capannone di biostabilizzazione di Cavallino, l’ultimo dei quali lo scorso marzo. E ricorda l’incendio dell’impianto Ecogreen Planet di Palo del Colle, nel Barese, mentre una parte della struttura era ancora sottoposta a sequestro per un precedente incendio. A livello nazionale, viene richiamata la stima della Commissione parlamentare d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti secondo cui circa un incendio su cinque negli impianti di trattamento e stoccaggio avrebbe origine dolosa, mentre molti degli altri restano senza una spiegazione definitiva.

Non serve trasformare questi numeri in una sentenza. Servono a formulare una domanda.

Quanto siamo disposti a investire nella prevenzione prima che un altro incendio ci costringa a investire nell’emergenza?

È la domanda che spesso manca nel dibattito pubblico italiano. Ci occupiamo moltissimo di ciò che accade dopo. Del sopralluogo, dell’inchiesta, del sequestro, delle responsabilità, delle dichiarazioni. Molto meno di ciò che sarebbe necessario fare prima, quando nessuna telecamera è accesa e nessuno ha ancora una ragione per indignarsi.

La prevenzione ha questo difetto: non fa spettacolo.

Un controllo eseguito correttamente non produce immagini. Un impianto mantenuto in condizioni di sicurezza non apre i telegiornali. Un rischio individuato per tempo non diventa una notizia. Eppure è proprio lì che dovrebbe misurarsi la qualità di un sistema.

Per questo le richieste dell’Associazione “Alla Conquista della Vita” hanno un pregio particolare: non chiedono soltanto di individuare eventuali responsabilità per l’incendio di Lequile. Chiedono di conoscere. I cittadini vogliono sapere quali siano i rischi per la salute e quale sia la qualità dell’aria, sulla base dei dati ufficiali di ARPA Puglia. Vogliono una ricognizione pubblica dei siti industriali e di stoccaggio dei rifiuti a maggiore rischio di incendio in Salento e in Puglia. Vogliono sapere quali controlli vengano effettuati e con quali criteri si verifichino i requisiti tecnici e la capacità dei soggetti affidatari di prevenire e fronteggiare eventi catastrofici. E chiedono di essere informati e coinvolti nei tavoli tecnici sulla sicurezza.

Sembrano richieste elementari.

Ed è proprio questo il punto.

In una democrazia adulta, sapere quali rischi incombono sul territorio in cui si vive non dovrebbe essere un privilegio da ottenere dopo un incendio. Dovrebbe essere la normalità.

Il cittadino non pretende di diventare ingegnere, vigile del fuoco o investigatore. Non pretende di decidere al posto di chi possiede le competenze tecniche. Pretende però di sapere se quelle competenze sono state esercitate. Vuole conoscere le regole e, soprattutto, vuole sapere se qualcuno le ha controllate.

A Lequile, per ora, il bilancio non comprende vittime. Ma il comunicato ricorda qualcosa che rischiamo di dimenticare troppo in fretta: un anziano evacuato, un automobilista costretto a scartare le fiamme, un carabiniere e un vigile del fuoco impegnati per trenta ore raccontano già una situazione arrivata molto vicino al punto di rottura.

La tragedia non è soltanto quella che accade.

È anche quella che, per un caso fortunato, non accade.

La differenza è che dalla prima ci resta il dovere di piangere i morti. Dalla seconda ci resta il dovere, molto più difficile, di capire perché siamo stati così vicini a contarli.

Ecco perché l’incendio di Lequile non dovrebbe spegnersi insieme alle ultime fiamme. Dovrebbe diventare una domanda pubblica. Non soltanto chi ha appiccato il fuoco, se qualcuno lo ha fatto. Ma chi controlla gli impianti, come li controlla, con quale frequenza, secondo quali criteri e con quale trasparenza verso le persone che vivono accanto a essi.

Perché la sicurezza non consiste nel chiamare qualcuno quando il fuoco è già alto.

La sicurezza consiste nel fare in modo che quel telefono, possibilmente non debba squillare mai.

È una società seria non aspetta che sia il fumo a ricordarglielo.