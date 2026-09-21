Scuola, Congedo: Il vero razzismo è lasciare famiglie e ragazzi nelle classi-ghetto

“Definire razzista la proposta di introdurre un limite alla presenza di studenti stranieri nelle classi significa non voler affrontare il problema reale. L’obiettivo deve essere esattamente l’opposto: evitare la formazione di classi-ghetto e garantire a ogni bambino e ragazzo le migliori condizioni possibili per imparare la lingua italiana, integrarsi e costruire il proprio percorso di studi. Il vero razzismo è quello di chi, dalla sinistra, sembra dimenticare le esigenze delle famiglie italiane e dei loro figli e, allo stesso tempo, finisce per penalizzare proprio gli immigrati che si sono realmente integrati e che meritano di poter studiare senza ostacoli, senza essere ghettizzati e senza ritrovarsi in classi dove l’apprendimento dell’italiano diventa più difficile. Una scuola realmente inclusiva non deve limitarsi ad aprire le porte: deve mettere tutti gli studenti nelle condizioni di apprendere, crescere e integrarsi”.

Lo dichiara il deputato pugliese di Fratelli d’Italia Saverio Congedo.