Comunità energetiche, nella sede di CLAAI Lecce un incontro di approfondimento su norme e opportunità

Tra la vera e propria giungla nell’attuale mercato e costi sempre più alti e insostenibili per famiglie e imprese, le Comunità energetiche rinnovabili (Cer) rappresentano un’opportunità rilevante da non perdere.

Sono stati già erogati 13,8 milioni di euro come incentivo per l’energia condivisa alle Comunità energetiche rinnovabili e alle configurazioni di autoconsumo a distanza in Italia. È quanto emerso nel corso dell’incontro di approfondimento su “Opportunità, strumenti e prospettive per gli impiantisti” che si è svolto nella sede di CLAAI Lecce. A partecipare all’appuntamento una vasta platea di installatori e manutentori salentini.

“La Direttiva Case green dell’Unione europea, la numero 1275 del 2024, punta ad azzerare le emissioni del settore immobiliare entro il 2050 – spiega Sergio Vitulano, Segretario CLAAI – e quindi tutti i Paesi membri dovranno man mano adeguarsi a questa direttiva, altrimenti sono previste sanzioni. Sui nuovi edifici l’adeguamento è fissato al 2030 e, per gli immobili pubblici, anticipato al 2028. L’incontro che CLAAI ha organizzato con i propri artigiani, durato quasi 3 ore, è stato molto interessante e ha posto le basi per focalizzare quello che la direttiva impone sull’edilizia residenziale. La questione energivora è diventata una seconda pandemia, nel senso che va a intaccare le tasche gli imprenditori, costretti a pagare bollette sempre più esose, magari a discapito di potenziali investimenti in azienda. Ma è un problema che riguarda tutti noi cittadini e i consumi delle nostre case. Tutti gli impiantisti hanno percepito come le comunità energetiche, ad oggi, siano l’unico strumento in grado di garantire un abbattimento dei costi sia per l’installazione sia per un minimo contributo sull’energia prodotta, laddove l’impianto installato produca maggiore energia rispetto a quella consumata”.

Quanto ai dati, risultano operative 4.852 Cer, per una potenza complessiva superiore a 398,4 megawatt (MW) con oltre 51mila utenze connesse alle configurazioni (dati aggiornati al 31 agosto scorso).

“In Italia – spiega Davide Stasi, autore dello studio e referente territoriale di Società Elettrica spa – si contano quasi 5mila configurazioni in esercizio a cui sono associati 51.345 Punti di prelievo (point of delivery più comunemente Pod), mentre al 31 dicembre scorso il dato era fermo ad appena 1.805 configurazioni di autoconsumo diffuso per una capacità installata di 174,5 megawatt e 18.263 membri. Lo studio – prosegue Stasi – prende in esame i principali indicatori al fine di poter comprendere l’avanzamento e la diffusione delle comunità energetiche, non solo dal punto di vista territoriale e della classe di potenza installata, ma anche dal punto di vista economico”.

In Puglia si contano 300 configurazioni, per una potenza complessiva degli impianti di 11,5 megawatt (MW) a cui sono connessi 2.603 utenti.

“Il guadagno economico all’interno di una Cer – aggiunge Stasi – si basa su tre componenti principali riconosciute per ogni kWh di energia rinnovabile prodotta e consumata nello stesso momento (energia condivisa virtualmente tramite la stessa cabina primaria). Il primo è una tariffa premio ovvero un incentivo statale variabile, fino a 110-120 euro per megawattora (€/MWh) riconosciuto dal Gse per vent’anni sull’energia condivisa. Il secondo contributo consiste in un corrispettivo di valorizzazione (o restituzione delle componenti tariffarie) ovvero un importo definito da Arera che remunera le perdite di rete evitate grazie al consumo locale dell’energia. Il terzo contributo consiste nel cosiddetto Ritiro dedicato dell’energia ovvero la vendita al Gse dell’energia in eccesso che viene immessa in rete. L’energia condivisa ammonta a 141,7 GWh (gigawattora) che ha consentito la distribuzione di 13,8 milioni di euro, più 1,8 milioni di euro per la valorizzazione degli oneri di trasmissione e distribuzione, più 3,1 milioni di euro come remunerazione per l’energia ritirata”.