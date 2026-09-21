Il ruolo del Comune nella diffusione delle comunità energetiche rinnovabili

Sono stati già erogati 13,8 milioni di euro come incentivo per l’energia condivisa alle comunità energetiche rinnovabili e alle configurazioni di autoconsumo a distanza in Italia. È quanto emerso nel corso della sesta Commissione consiliare che si è svolta questa mattina, a Lecce, a Palazzo Carafa. All’ordine del giorno «Comunità energetiche rinnovabili: quadro normativo, esperienze e strumenti. Il ruolo del Comune». Ha introdotto i lavori il presidente della commissione Bronek Pankiewicz e ha preso la parola Davide Stasi, esperto della materia e data analyst. Risultano operative 4.852 configurazioni, per una potenza complessiva superiore a 398,4 megawatt (MW) con oltre 51mila utenze connesse alle configurazioni (dati aggiornati al 31 agosto scorso).

“In Italia – spiega Stasi – si contano quasi 5mila configurazioni in esercizio a cui sono associati 51.345 Punti di prelievo (point of delivery più comunemente Pod), mentre al 31 dicembre scorso il dato era fermo ad appena 1.805 configurazioni di autoconsumo diffuso per una capacità installata di 174,5 megawatt e 18.263 membri. Il Comune – aggiunge Stasi – può essere un punto di riferimento fondamentale e un soggetto strategico nella diffusione delle comunità energetiche, agendo come motore della transizione energetica locale. Gli enti locali possono giocare un ruolo chiave nella partita della transizione energetica, grazie a competenze loro assegnate, che li rendono promotori di azioni finalizzate alla diffusione dei sistemi per la produzione di energia rinnovabile. Il Comune, infatti, deve pianificare il loro sviluppo, divenendo responsabile della programmazione territoriale. Ciò richiede anche di definire una strategia territoriale per la promozione dell’autoconsumo collettivo, definendo risorse necessarie, analizzando il contesto di riferimento, individuando i migliori modelli organizzativi. Oltre alla partecipazione alle Cer, il Comune può offrire supporto tecnico e amministrativo per le imprese e i cittadini interessati alla costituzione e alla gestione delle comunità energetiche, facendosi concreto promotore della loro diffusione. A livello operativo e concreto, il Comune può redigere un inventario del patrimonio edilizio, con caratteristiche e consumi degli immobili, nonchè dei propri asset infrastrutturali; definire un quadro statistico dei consumi del territorio, distinguendo tra utenze domestiche ed imprese; una mappatura degli impianti per la produzione di energia rinnovabile esistenti; individuare aree potenzialmente idonee all’installazione di nuovi impianti. La raccolta di tutti questi dati ed informazioni risulta essenziale per scelte consapevoli e strategiche da parte dell’Amministrazione, definendo un auspicabile piano di investimenti”.

Laddove non fosse possibile per mancanza di risorse, si potrebbero offrire servizi gratuiti, nei seguenti ambiti: informazione e sensibilizzazione (incontri pubblici, materiali divulgativi, eventi territoriali); formazione tecnica e amministrativa (webinar, workshop e strumenti pratici per promotori, professionisti e cittadini); studi di fattibilità tecnico-economica (analisi dei dati di consumo e produzione, simulazioni energetiche, business plan).

Stasi ha poi presentato i principali indicatori delle comunità energetiche al fine di poter comprendere l’avanzamento e la diffusione delle stesse, non solo dal punto di vista territoriale e della classe di potenza installata, ma anche dal punto di vista economico. In particolare, la maggior parte degli impianti ha una potenza inferiore a 10 kW. Si contano 2.205 configurazioni con una capacità installata fino a 10 kW sul totale di 4.852. Poi ci sono 1.038 configurazioni con una classe di potenza da 10 a 20 kW; altre 608 configurazioni con una classe di potenza da 20 a 50 kW; altre 357 configurazioni con una classe di potenza da 50 a 100 kW; altre 239 configurazioni con una classe di potenza da 100 a 200 kW; altre 354 configurazioni con una classe di potenza da 200 a mille kW e 51 configurazioni con una classe di potenza superiore a mille kW. In Puglia ce ne sono 300, per una potenza complessiva degli impianti di 11,5 megawatt (MW) a cui sono connessi 2.603 utenti.

“Il guadagno economico all’interno di una Cer – aggiunge Stasi – si basa su tre componenti principali riconosciute per ogni kWh di energia rinnovabile prodotta e consumata nello stesso momento (energia condivisa virtualmente tramite la stessa cabina primaria). Il primo è una tariffa premio ovvero un incentivo statale variabile, fino a 110-120 euro per megawattora (€/MWh) riconosciuto dal Gse per vent’anni sull’energia condivisa. Il secondo contributo consiste in un corrispettivo di valorizzazione (o restituzione delle componenti tariffarie) ovvero un importo definito da Arera che remunera le perdite di rete evitate grazie al consumo locale dell’energia. Il terzo contributo consiste nel cosiddetto Ritiro dedicato dell’energia ovvero la vendita al Gse dell’energia in eccesso che viene immessa in rete. L’energia condivisa ammonta a 141,7 GWh (gigawattora) che ha consentito la distribuzione di 13,8 milioni di euro, più 1,8 milioni di euro per la valorizzazione degli oneri di trasmissione e distribuzione, più 3,1 milioni di euro come remunerazione per l’energia ritirata”.