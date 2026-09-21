Autovelox, Rotundo frena Palazzo Carafa: “Secondo il gruppo Pd, servono solo se è dimostrato che aumentano la sicurezza”

LECCE – “La conferma degli autovelox non può essere automatica, ma solo basata sull’incidentalità in quello specifico tratto e se rispondono a vere esigenze di sicurezza”. È questa la linea tracciata dal gruppo del Partito Democratico per bocca del presidente della commissione Controllo XI e consigliere comunale del Pd, Antonio Rotundo, sul futuro degli autovelox della tangenziale Est di Lecce, proprio mentre nel Salento si moltiplicano richieste, proroghe e progetti per nuove postazioni. Una corsa sempre più intensa a dispositivi che, oltre alla funzione dichiarata di sicurezza stradale, sono ormai in grado di produrre per le casse pubbliche cifre milionarie.

Rotundo chiede però che Lecce non proceda per inerzia. “La posizione del gruppo Pd in merito all’uso degli autovelox è chiara: siamo favorevoli all’uso degli autovelox se effettivamente finalizzati alla sicurezza stradale e se ciò è comprovato da dati certi”. Da qui la richiesta di verificare anzitutto che cosa abbiano prodotto concretamente i rilevatori già installati. “Per queste ragioni occorre innanzitutto fare una valutazione di ciò che è accaduto nel periodo del loro funzionamento, avere un primo bilancio sulla loro efficacia in termini di deterrenza sulla elevata velocità e sul rispetto dei limiti imposti dal codice della strada”.

Il consigliere dem entra poi nel merito dei criteri che dovrebbero guidare ogni scelta futura: “L’approfondimento deve consistere in una analisi precisa ed approfondita dei dati, l’incidentalità non deve essere valutata in modo generico, ma deve essere riferita al preciso tratto di strada dove è stato collocato l’apparecchio e dove l’eccesso di velocità è la causa principale degli incidenti”.

È su queste basi che Rotundo mette in discussione l’automatismo con cui Palazzo Carafa potrebbe confermare gli impianti della tangenziale Est, già prorogati dal Comune mentre si prepara una nuova gara pluriennale. “A nostro avviso la decisione del Comune di confermare gli autovelox sulla tangenziale est non può essere una decisione automatica ma va preceduta da una verifica di merito”. Infine l’annuncio del passaggio politico e istituzionale che il presidente della XI commissione considera necessario: “Come presidente della XI commissione controllo credo che sia necessario un passaggio in commissione per un confronto ed una discussione perché vogliamo avere la certezza che gli autovelox servano alla sicurezza e non siano uno strumento per fare cassa”.

Il tema, del resto, è tutt’altro che marginale. Nel Salento la rete dei rilevatori continua ad allargarsi e diverse amministrazioni stanno valutando nuove installazioni. Si parla di due nuovi dispositivi sulla statale 613 Lecce-Brindisi, mentre Cavallino e Galatina puntano a rafforzare le rispettive postazioni e Lecce guarda anche alla tangenziale Ovest. Il tutto dentro un sistema capace di generare entrate molto consistenti: secondo i dati elaborati dal Codacons sui rendiconti 2025, Galatina ha incassato 5,3 milioni di euro da sanzioni con autovelox, Trepuzzi quasi 2 milioni, Cavallino circa 898mila euro, Lecce oltre 830mila e la Provincia di Lecce più di un milione. Complessivamente, solo questi enti hanno superato i 9,3 milioni di euro.

Numeri che spiegano perché il tema del “fare cassa” continui a pesare nel dibattito pubblico, anche se gli enti rivendicano la finalità di prevenzione e sicurezza. E la questione si complica ulteriormente sul piano giudiziario. Il decreto ministeriale 125/2026, ribattezzato “salvavelox”, avrebbe dovuto chiarire il nodo dell’omologazione, ma i giudici di pace di Lecce stanno continuando ad annullare verbali. A Galatina è stata ribadita la distinzione tra approvazione ministeriale del dispositivo e vera omologazione; la stessa impostazione è stata seguita per Cavallino e, pochi giorni dopo, per Trepuzzi, dove è stata annullata una multa elevata con il KRIA T-EXPRESS sulla statale 613.

Il principio affermato nelle sentenze è netto: il nuovo decreto non rende automaticamente omologati gli strumenti che in precedenza risultavano soltanto approvati, né può essere utilizzato indiscriminatamente per sanare situazioni pregresse. Una linea che mantiene aperto il contenzioso e che convive, quasi paradossalmente, con la scelta delle amministrazioni di continuare a investire sulle postazioni elettroniche.

A Lecce, proprio mentre la giurisprudenza continua a mettere in discussione alcuni verbali, il Comune ha prorogato il servizio sulla tangenziale Est con ulteriori 40mila euro fino a marzo e sta predisponendo una gara triennale da oltre 210mila euro. Per Rotundo, però, il punto non può essere soltanto tecnico o finanziario: prima di confermare gli autovelox bisogna dimostrare, numeri alla mano, che in quei precisi tratti di strada abbiano davvero ridotto velocità e incidenti. Ed è proprio su questo terreno che la commissione Controllo XI è pronta ad aprire il confronto.