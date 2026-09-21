Cambia direzione alla vista della Volante: nel borsello droga e bilancino, in casa altra sostanza. Nei guai 17enne

LECCE- Oltre 279 grammi di marijuana e hashish, un bilancino di precisione e bustine per il confezionamento. È quanto gli agenti di polizia hanno sequestrato a un diciassettenne fermato sabato notte a Lecce e poi arrestato con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Il giovane è stato fermato intorno alle 1.55 del 19 settembre dagli agenti delle Volanti, dopo aver cambiato improvvisamente direzione alla vista della pattuglia e aver tentato di allontanarsi nei vicoli.

Fermato e identificato, il giovane è apparso agitato. Agli agenti avrebbe riferito di essere stato turbato da un lutto avvenuto poco prima, circostanza che, secondo quanto riferito dalla Polizia, non avrebbe trovato riscontro nei successivi accertamenti.

Durante il controllo il diciassettenne ha consegnato spontaneamente 0,5 grammi di hashish, alcune bustine di plastica e un bilancino di precisione, mentre nel borsello sono stati trovati altri 30,9 grammi di hashish, 13,6 grammi di marijuana e ulteriori 21,1 grammi della stessa sostanza.

La perquisizione è stata quindi estesa all’abitazione. E il resto della droga è spuntato nella camera da letto, all’interno di una borsa frigo, dove gli agenti hanno trovato altri 213,5 grammi di marijuana e 0,5 grammi di hashish.

Sostanze e materiale sono stati sequestrati. Il minorenne è stato arrestato con l’ipotesi di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e, dopo i rilievi della Polizia Scientifica, trasferito nel Centro di Prima Accoglienza, su disposizione del pubblico ministero di turno presso il Tribunale per i Minorenni.