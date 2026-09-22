Biblioteca OgniBene: Pala (Grande Lecce), “Inaccettabili lezioni di cultura a Poli Bortone, finita l’era dei feudi ideologici”

LECCE – “Assistere in questi giorni ai tentativi della sinistra leccese, guidata dall’ex sindaco Carlo Salvemini, di salire in cattedra e impartire lezioni di gestione culturale alla nostra amministrazione ha del paradossale, se non del ridicolo. La delibera di giunta con cui è stata approvata la programmazione annuale della biblioteca di OgniBene non è un atto di censura, ma un doveroso atto di trasparenza, legalità e buona amministrazione che restituisce un bene pubblico all’intera cittadinanza, sottraendolo a quella logica di ‘feudo culturale’ e di riserva indiana dell’intellighenzia progressista a cui eravamo stati abituati per troppi anni”. Lo dichiara in una nota Giorgio Pala, Coordinatore dell’Intergruppo Grande Lecce.

“Tentare di dipingere il sindaco Adriana Poli Bortone come una figura distante o nemica dello sviluppo culturale del territorio dimostra una totale cecità politica e storica, oltre a una palese disperazione nell’elaborare la sconfitta elettorale. Parliamo di una donna che ha fatto della cultura, della valorizzazione del patrimonio storico e dell’identità leccese la stella polare della sua intera vita, sia accademica che politica. Da docente universitaria a Ministro della Repubblica, fino alle storiche stagioni da sindaco che hanno trasformato Lecce nella capitale del Barocco riconosciuta nel mondo, Adriana Poli Bortone non ha bisogno di patenti di idoneità culturale da chi ha ridotto gli spazi pubblici a presidi di parte.

La cultura a Lecce non ha più un colore politico né una tessera di partito in tasca. Con l’approvazione delle linee programmatiche per la biblioteca di OgniBene, la maggioranza di centrodestra ribadisce un principio semplice ma rivoluzionario per la sinistra: i luoghi della cultura appartengono a tutti i leccesi, nessuno escluso. Continueremo su questa strada, pronti a declinare la cultura non come uno strumento di propaganda per pochi intimi, ma come un volano di crescita, inclusione e autentica libertà per tutta la comunità leccese”.