Un grazie per “la vita di lavoro”, la proposta di Massimiliano Manca a Monteroni

MONTERONI DI LECCE – Riconoscere il valore del lavoro di una vita intera, trasformando il momento del pensionamento in un atto d’amore e di rispetto pubblico: è questa la proposta che l’ex vicesindaco di Monteroni e dirigente nazionale di Fratelli d’Italia, Massimiliano Manca, rivolge direttamente al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale. L’idea nasce a margine dei festeggiamenti per il recente collocamento a riposo di Antonio, un lavoratore di Monteroni, un momento di celebrazione personale che Manca auspica possa trasformarsi in una vera e propria buona pratica istituzionale per la città. Nell’occasione, l’ex vicesindaco ha espresso profondo apprezzamento per il gesto, sottolineando come attenzioni di questo tipo facciano solo onore alla comunità monteronese.

Quello vissuto per Antonio non è stata solo una festa, ma un sincero atto di rispetto verso chi per decenni ha lavorato in silenzio, con costanza e sacrificio, contribuendo senza clamore alla crescita economica e sociale del territorio e della Nazione. In una società che spesso celebra solo l’eccezionale, dimenticando lo straordinario che si cela in una vita di lavoro onesto, chi va in pensione consegna all’intera collettività un’importante eredità di valori e di senso del dovere.

Da qui la proposta di strutturare un appuntamento ufficiale per tutti i concittadini al termine del percorso lavorativo, caratterizzato dalla consegna di un attestato, una foto ricordo e una stretta di mano dalle autorità locali: un gesto semplice per l’istituzione, ma dal significato enorme per chi lo riceve e dal valore educativo fondamentale per i giovani, affinché capiscano che la fatica viene riconosciuta e che Monteroni non dimentica chi l’ha costruita. Rinnovando i propri auguri personali ad Antonio per una nuova stagione di vita serena e ricca delle soddisfazioni meritate, Manca ribadisce come un piccolo segno istituzionale possa restituire una grande dignità a tutti i lavoratori della comunità.