Un anno di “Racconti al Bancone”: si festeggia il compleanno del format ripartendo da dove tutto è iniziato

LECCE – Il bancone più famoso e raccontato di Lecce spegne la sua prima candelina. Era il mese di ottobre di un anno fa quando prendeva vita un’avventura fatta di sorsi, storie e convivialità. Per celebrare questo importante traguardo, il format “Racconti al bancone: sorsi di storie e di birre” torna alle origini, riproponendo proprio l’appuntamento che ha dato il via al successo di questa rassegna: un imperdibile viaggio alla scoperta dell’Oktoberfest… ma perché?

Un’occasione unica per festeggiare insieme un anno di cultura brassicola, riscoprendo le origini di questa celebre festa popolare e approfondendo la storia e l’evoluzione degli stili di birra ad essa legati.

In dodici mesi il format ideato da Sulle vie della Birra – progetto pioniere dal 2019 nella promozione del turismo birrario e alogastronomico in Puglia e Basilicata – e ospitato nella Taproom del birrificio leccese Baff Beer (avviata nel giugno 2025 in via Liborio Romano) ha saputo trasformare il bancone in uno spazio vivo di condivisione e cultura.

Come sottolineato dal mastro birraio Massimiliano Fioretti, l’intesa tra le due realtà è stata sin da subito immediata e convinta, permettendo di gettare le basi per un’offerta culturale inedita e di grande spessore. Sotto la guida istrionica e competente di Aristodemo Pellegrino – archeologo, guida turistica e Unionbirrai Beer Taster – ogni serata si è trasformata in un’esperienza dinamica, riuscendo ad unire la leggerezza dell’ironia al rigore della divulgazione.

Dal debutto dedicato all’Oktoberfest fino ai viaggi trasversali tra storia, antropologia e costume (come “La birra delle streghe”, il fascino di Brigida, le cronache della Liberazione di “Bionde al fronte”, il duello di “Maschi contro Femmine” e l’edizione speciale su Sant’Oronzo), il format ha mantenuto intatta la sua filosofia: incontri ad ingresso rigorosamente libero e gratuito, pensati per abbattere le barriere e avvicinare appassionati e curiosi alla cultura della birra artigianale in modo semplice e diretto.

La birra continua ad essere il filo conduttore per rileggere la storia, l’economia e la società. In un panorama in cui il turismo birrario rischia spesso di rimanere intrappolato in una bolla autoreferenziale – fatto di compartimenti stagni tra schede tecniche e luoghi da visitare, senza una vera integrazione territoriale – Racconti al Bancone si conferma un modello virtuoso. L’obiettivo primario è quello di superare il marketing fine a sé stesso per abbracciare un’analisi culturale e una narrazione territoriale competente.

L’appuntamento è fissato per venerdì 2 ottobre, alle ore 20.00, nella cornice della Taproom Baff Beer (in via Liborio Romano, 8 a Lecce).

Festeggiare il primo anno di Racconti al Bancone significa soprattutto celebrare una comunità che cresce sorso dopo sorso. E il viaggio, naturalmente, continua. Cheers!