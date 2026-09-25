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Un anno di “Racconti al Bancone”: si festeggia il compleanno del format ripartendo da dove tutto è iniziato

Venerdì 2 ottobre alle ore 20.00 la Taproom Baff Beer di Lecce ospita l’appuntamento speciale per il primo anniversario del ciclo di incontri ideato da Sulle vie della Birra

Cronaca e notizie da Lecce e provincia

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