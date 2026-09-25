A Veglie arriva Pompieropoli: una giornata dedicata ai bambini e alle famiglie

VEGLIE (Lecce) – Domenica 27 settembre, a Veglie, arriva Pompieropoli, l’iniziativa dedicata ai più piccoli e alle loro famiglie per conoscere da vicino il mondo dei Vigili del Fuoco attraverso il gioco, la scoperta e la partecipazione.

L’appuntamento si svolgerà nello spiazzo antistante la Sede Municipale, in Via Salice, con attività organizzate sia in mattinata, dalle 9.30 alle 13.00, sia nel pomeriggio, dalle 15.00 alle 17.30.

Nel corso della giornata, bambine e bambini potranno vivere l’esperienza di diventare, per un giorno, dei piccoli pompieri, cimentandosi in un vero e proprio percorso pensato per avvicinarli, in modo divertente e coinvolgente, al prezioso lavoro svolto quotidianamente dai Vigili del Fuoco al servizio della comunità.

L’iniziativa rappresenta un’occasione di gioco e socialità, ma anche un momento di conoscenza e sensibilizzazione, durante il quale i bambini potranno sperimentare alcune delle attività e delle situazioni che caratterizzano il lavoro dei soccorritori.

Al termine del percorso, a ciascun partecipante sarà consegnato un attestato speciale, a ricordo della propria giornata da “pompiere per un giorno”.

Pompieropoli è organizzata dall’Amministrazione Comunale di Veglie, in collaborazione con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce, il Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Veglie, l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Pensione, la Protezione Civile Aquile del Mare, la Croce Rossa Italiana – Comitato di Leverano e l’Associazione Volontari In Qualsiasi Direzione.

Una grande squadra di istituzioni, associazioni e volontari che ha unito le proprie forze per offrire ai bambini e alle loro famiglie una giornata all’insegna della partecipazione, della sicurezza, del divertimento e della conoscenza.

Per garantire una partecipazione ordinata e consentire una migliore organizzazione delle attività, i genitori sono invitati a scansionare il QR Code presente nella locandina dell’evento e a indicare la fascia oraria nella quale prevedono di raggiungere Pompieropoli.

La collaborazione delle famiglie consentirà agli organizzatori di gestire al meglio gli accessi e di rendere l’esperienza più piacevole e funzionale per tutti i partecipanti.

L’appuntamento è quindi per domenica 27 settembre a Veglie, per una giornata in cui gioco, scoperta e spirito di squadra permetteranno ai più piccoli di vivere da protagonisti una speciale esperienza nel mondo dei Vigili del Fuoco.