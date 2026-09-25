Le previsioni meteo del weekend

Puglia – Sabato. Giornata all’insegna del bel tempo con cieli soleggiati su tutta la regione sia al mattino che durante le ore pomeridiane. In serata e nella notte non si attendono variazioni con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi.

Domenica. Tempo stabile e soleggiato anche nella giornata domenicale con cieli sereni su tutto il territorio pugliese. Nessuna variazione significativa attesa dalla mattina alla sera, con condizioni di bel tempo diffuse su tutta la regione.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino tempo stabile con cieli sereni su quasi tutte le regioni; qualche innocuo addensamento sul Piemonte. Al pomeriggio qualche velatura su Alpi e Prealpi, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata e in nottata non sono previsti cambiamenti di rilievo con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL CENTRO

Cieli in prevalenza soleggiati sia al mattino che al pomeriggio. In serata e in nottata non sono previsti cambiamenti sostanziali, salvo qualche velatura in transito tra Toscana e Umbria.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile su tutto il meridione, ad eccezione della Sicilia dove si segnalano precipitazioni diffuse su gran parte dell’isola; sereno altrove. Al pomeriggio la Sicilia rimane interessata da fenomeni ancora sparsi, fenomeni isolati sulla Sardegna e qualche addensamento sulla Basilicata; asciutto sul resto del Sud. In serata e in nottata generale miglioramento con ampie schiarite su tutti i settori.

Temperature minime in generale diminuzione; massime in rialzo al centro-nord, stabili o in lieve calo al sud.

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