Spiritosa 2026: dal 26 al 28 settembre alla Distilleria De Giorgi tre giorni dedicati al bere bene

SAN CESARIO DI LECCE – Un viaggio nel tempo tra gli spazi di un’antica distilleria, tre giorni di appuntamenti, oltre 100 speaker, bartender e chef e più di 300 etichette da tutto il mondo in degustazione. Da sabato 26 a lunedì 28 settembre la Distilleria De Giorgi di San Cesario di Lecce – che si appresta a diventare Museo dell’Alcol – ospita la quarta edizione di Spiritosa, il primo festival italiano interamente dedicato al bere bene e consapevole: un format unico e innovativo che intreccia promozione del territorio, cultura enogastronomica e turismo slow.

IL PROGRAMMA

Tre giornate intense di “esperienze spiritose” per conoscere da vicino le eccellenze del settore attraverso incontri con esperti, produttori, brand ambassador, importatori e distributori. Un programma di masterclass e talk della Spiritosa Academy, degustazioni guidate, proposte gastronomiche, una cocktail competition, la business room, il primo mercatino vintage a tema bar d’Italia, visite guidate, dj set e musica dal vivo. Gli spazi espositivi (sabato 26 e domenica 27 dalle 16:00 a mezzanotte, lunedì 28 dalle 10:00 alle 20:00 – ingresso gratuito previa registrazione) saranno allestiti in tre differenti spazi della Distilleria. Il percorso si articolerà tra Sala Vermouth con l’area dedicata a spiriti, sodati, bevande naturali e caffè, sala De Giorgi con le birre artigianali e la sala Fermentina con vini e bollicine.

OSPITI

Tra le persone che hanno già confermato la loro presenza: Francesco Spenuso (advocacy manager Europa di Jack Daniel’s), Daniele Gentili (Bar Program Coordinator Red Bull Italia), Rossella De Stefano (giornalista, direttrice di Mixer Planet), Livio Morena (bartender e co-owner di Nucleo a Roma), Davide “Davo” Patta (bartender e co-owner di Ruggine a Bologna), Gaetano Massimo Macrì e Giampiero Francesca (co-founder della guida Blue Blazer), Oscar Quagliarini (bartender, profumista e scrittore), Sandro Camilli (presidente nazionale AIS), Michele Antonio Fino (docente dell’Università di Pollenzo e autore di “Non me la bevo”, Mondadori), Giovanni Puglisi (fermentatore di idee, vini e combucha), Angelo Zarra (ideatore e presidente del Paestum Wine Fest), Monica Noni (Brand ambassador Italia Diplomàtico), Peke Bochicchio (owner Barmacia Soluzioni Spiritose), Nick Difino (autore e conduttore tv, consulente per food & tourism), Paola Restelli (consulente freelance per la wine industry).

COMPETITION

Bartender provenienti da tutta Italia si sfideranno nella finale della Spiritosa cocktail competition, la competizione ufficiale del festival aperta alle professioniste e ai professionisti del settore del bere miscelato, condotta da Peke Bochicchio, con una giuria di esperti di livello internazionale.

FOOD E MERCATINO

Un’area sarà dedicata allo street food, con una selezione di specialità della cultura gastronomica pugliese. Spiritosa ospiterà anche il primo Mercatino vintage d’Italia interamente dedicato al mondo bar con targhe smaltate, attrezzatura professionale che ha attraversato i decenni, tavoli e sedie dei bar di un tempo, insegne, calendari, mobili, frigoriferi. Sparsi in ogni angolo della Distilleria, numerosi punti bar dove poter assaporare l’eccellenza liquida del Festival, dove verranno ospitate le guest di alcuni tra i più importanti cocktail bar nazionali, tra cui Moebius (Milano), Ruggine (Bologna) e Nucleo (Roma).

MUSICA

Senza dimenticare la musica con dj set e live di vari artisti tra cui Mundial, Max Nocco, Marco Errroi, Sorge, Tropicalia, Ennio Ciotta e le incursioni della Spiritosa Street Band tra gispy, klezmer, yiddish, valzer, tarantelle, dixie e funk. Sabato sera appuntamento con il live degli acclamatissimi Venanzio Brothers, per la loro prima volta in Puglia, ospiti della serata di Dischi Spranti.

Da segnalare, il ritorno a Spiritosa del progetto musicale ideato da Jack Danyel’s Italia con l’esibizione di B(r)and, la band composta da bartender professionisti provenienti da alcuni tra i migliori cocktail bar italiani che proporrà alcuni tra i più bei pezzi del repertorio rock internazionale.

ALTRE NOVITÀ

La cooperativa Zerobarriere di Bari curerà un tour del festival completamente bendati, per scoprire nuove sensazioni e provare un’esperienza immersiva e inedita e una degustazione al buio di spiriti, vini e birra, sempre guidati da una persona cieca. Durante le tre giornate saranno ospitati anche i progetti Sommelier Astemio, un percorso didattico dedicato a ragazze e ragazzi con bisogni educativi speciali, Birraut – Brindiamo all’inclusione e Wineaut che, con percorsi distinti e diversi, coinvolgono persone autistiche nel processo produttivo di birra e vino.

IL FESTIVAL

La quarta edizione di Spiritosa – Festival del Bere Bene è organizzata da Sartoria degli Spiriti in collaborazione con Regione Puglia e Puglia Promozione con il patrocinio di Camera di Commercio di Lecce, Provincia di Lecce, Comune di San Cesario di Lecce, Confcommercio Lecce e Confindustria Lecce, in sinergia con i partner tecnici AIS Associazione Italiana Sommelier – Lecce, IAFeM-Accademia Italiana Alta Formazione e Marketing e con il supporto del Gruppo Brown-Forman (Jack Danyel’s, Gin Mare, Rum Diplomatico), Contrattino Aperitivo Italiano, Cantine PaoloLeo, Orsini Soda e Propaganda Clothing.

SARTORIA DEGLI SPIRITI

Il progetto nasce da una visione di Michele Manca di Sartoria degli Spiriti, tra le più importanti realtà pugliesi specializzate in formazione e servizi nel settore beverage. «Spiritosa è un festival visionario e ambizioso che mira a creare una grande famiglia di professionisti del settore», sottolinea Manca. «Attraverso un innovativo processo di fruizione e una formula inconsueta, si propone di sperimentare e consolidare quello che definisco un modello di “business ricreativo”. A Spiritosa, infatti, si fa business in modo differente, valorizzando i rapporti umani, il benessere psico-fisico e la convivialità». Nato nel 2023, Spiritosa Festival si rivolge a tutti gli appassionati e addetti del settore, secondo una modalità B2B e B2C. «La terza edizione ha superato ogni aspettativa, ospitando più di centocinquanta aziende, trentacinque relatori, quattro chef, coinvolgendo sessanta bartender professionisti da tutta Italia alla cocktail competition, per una partecipazione complessiva di oltre 9500 persone. Immaginiamo che la nuova location che ci ospiterà quest’anno renderà il festival ancora più suggestivo».

Distilleria De Giorgi

San Cesario di Lecce | Via Vittorio Emanuele III, 86

Ingresso

Gratuito

Orari di apertura

Sabato 26 dalle 16:00 alle 03:00

Domenica 27 dalle 16:00 alle 00:00

Lunedì 28 dalle 10:00 alle 20:00