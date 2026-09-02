Concita De Gregorio con il suo libro “La cura” sarà protagonista delle prossime due serate del Salento Book Festival

SALENTO -Domani, giovedì 3 settembre, tappa a Taviano. In Piazzetta don Pompeo Cacciatore, due appuntamenti. Alle 20:30 MIMMA GATTULLI e DON PASQUALE RUBINI presentano il libro “Le parole di don Tonino Bello per una politica dei volti” (Cacucci Editore).

Le parole di don Tonino Bello sono più che attuali in un tempo caratterizzato da conflitti e da una devastante povertà economica, morale e culturale. Esse travalicano i confini della Chiesa Cattolica e diventano patrimonio di uomini e donne che vogliono assumersi la responsabilità di costruire nel presente il mondo futuro. Il suo Magistero si rivolge a ogni essere umano chiamato a vivere in comunità, ma anche a quanti dedicano la propria esistenza per lo sviluppo del bene comune. In tal senso la politica più che tessere dei legami con il conflitto e la violenza spazia i suoi orizzonti nei percorsi della giustizia e della libertà. Per questo il volume vuole decifrare le parole di don Tonino per favorire un’azione sociale che metta al centro il volto di persona umana, essendo capaci di creare, con il linguaggio simbolico che le caratterizza, dei filtri interpretativi della realtà per denunciare le criticità, orientando a rinunciare alla logica dell’autoreferenzialità narcisistica per annunciare nuovi progetti di speranza.

Modera l’incontro TOMMASO D’ANTICO.

A seguire, alle 21:30, Concita De Gregorio con il suo “La cura” (Einaudi).

Toccante e lieve, intimo e pieno di umanità, questo libro racconta come prendersi cura degli altri sia l’unico modo per prendersi cura di sé. Perché anche nella fragilità e nei guasti la vita non smette di incantarci, di rivelarci nuovi mondi.

Un giorno d’agosto una donna si prepara a stare via per un po’. Lascia una lettera di istruzioni ai figli, perché anche in sua assenza possano trovare le cose che non trovano mai. Per esempio i doposci. Non è la stagione dello sci, ma chissà quando lei potrà tornare. Questa è la sua storia. Non è il diario di una malattia, ma la testimonianza esatta che nessuno si salva da solo. A risuonare in queste pagine sono le voci degli altri. La voce di Angelina, che ha il piglio di una capobanda e tratta le altre pazienti con tenerezza. La voce del Professore, cresciuto in un paesino dell’Aspromonte e diventato un luminare, che non dimentica le sue origini. La voce di un infermiere che impiantandoti un port endovenoso ti chiede quale sia la tua canzone preferita, e te la canta. In questa sinfonia di voci ci sono risate e stupore, sopracciglia tatuate e purè di carote, sigarette fumate di nascosto e pennarelli che disegnano sul corpo, madri che si preoccupano dei piedi freddi e uomini che conoscono la «logistica dell’amore». Ci sono l’intelligenza e la sensibilità di una scrittrice che ribalta ogni stereotipo, sulla malattia come sulla cura, e che è troppo curiosa delle persone per non raccontarle, perché sa che solo attraverso le storie altrui scopriamo la nostra.

Incontra l’autrice Emanuele Gatto.

Il giorno successivo, venerdì 4 settembre, alle ore 21 De Gregorio presenterà il suo libro nell’atrio del Palazzo Marchesale di GALATONE (Le). Incontra l’autrice Valeria Blanco.

DOMENICA 6 SETTEMBRE tappa a RACALE. Doppio appuntamento in Piazza San Sebastiano dove alle 20.30 Yanko Tedeschi presenta “Quanto tempo è per sempre” (Manni). Questo romanzo racconta di Edoardo Delle Foglie un irrequieto quarantenne di successo che si misura con sé stesso, combattuto tra il peso del restare e il miraggio del fuggire, in una Bari percorsa di giorno e di notte contando i passi tra il mare, il locale dove incontra i veri amici, i vicoli e i personaggi del centro storico, mentre una folla di pensieri gli agita la mente.

In un labirintico viaggio per riconoscersi, Edoardo ritrova suo padre, figura tenera e autorevole, la donna che ha amato e all’improvviso ricompare, una ragazza volitiva che insegue e conquista il proprio sogno di lavoro, e poi le voci di poeti, narratori, jazzisti e cantautori che alimentano il suo ragionare. Per comprendere fino in fondo quello che è stato e quello che può ancora essere. Dialoga con l’autore Gianluca Capochiani, Direttore Generale Asl di Lecce.

A seguire alle 21:30 Gad Lerner presenta, con la partecipazione di Marco Cataldo, “Ebrei in guerra” (Feltrinelli). Il rabbino capo di Roma e un ebreo che ha assunto posizioni critiche su Israele in guerra si confrontano sulla tragedia in corso e sulle divisioni dell’ebraismo contemporaneo. Affrontano temi di cruciale attualità: le sofferenze di tutte le popolazioni coinvolte nel conflitto, il sionismo religioso, il nuovo antisemitismo, il rapporto difficile con la Chiesa cattolica, la sospetta ammirazione delle destre nazionaliste per Israele, il divorzio degli ebrei dalla sinistra, i rapporti fra la diaspora e lo Stato ebraico, la piaga del fanatismo. I giudizi restano distanti anche sulle polemiche che hanno agitato le Comunità ebraiche italiane dopo la pubblicazione di un appello contro la pulizia etnica sottoscritto da una minoranza di dissidenti. L’ebraismo è al tempo stesso una religione, una cultura e una nazione, ma in che misura questi aspetti possono coesistere senza entrare in conflitto? “Ebrei in guerra” ha dunque molteplici significati.