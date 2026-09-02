Lecce, Trinchera fa il punto sul mercato: “Abbiamo raggiunto gli obiettivi”. Poi il caso Tiago Gabriel e la questione Geubbels

LECCE – Il mercato è chiuso e in casa Lecce è tempo di bilanci. Una sessione lunga e intensa, nella quale il club giallorosso ha lavorato per rinforzare la rosa senza perdere i propri punti di riferimento. A tracciare il quadro è stato Stefano Trinchera, che ha ripercorso le principali operazioni e le scelte compiute dalla società.

“Un mercato piuttosto intenso e complicato per tutte le squadre di Serie A. Un mercato di due mesi complica la vita a tutti gli addetti ai lavori, nonostante il mercato è sempre difficile da portare a termine gli obiettivi, sono arrivati calciatori che si sposano bene con le nostre esigenze e obiettivi che volevamo fortemente. Ci tengo a ringraziare la società e il presidente, dove in questi due mesi è stato di grande supporto, facilitandomi il percorso in tutte le situazioni delicate e difficili da sviluppare, ha avuto spirito collaborativo e questo club si è contraddistinto anche per questo, nonostante le turbolenze e un’estate travagliata. Abbiamo mostrato solidità, un grande unione d’intenti, con la società e lo staff tecnico”.

Tra i temi affrontati dal direttore sportivo anche la situazione di Willem Geubbels, arrivato in estate per dare nuove soluzioni al reparto offensivo. L’attaccante è però uscito malconcio dalla sfida contro la Roma: un problema alla caviglia che dovrà essere valutato dallo staff medico giallorosso.

Proprio sul francese Trinchera ha ricordato il lavoro necessario per riuscire a portarlo nel Salento: “Geubbels. Aveva grande mercato, siamo stati bravi a farli nei tempi. Non è stato semplice, abbiamo dovuto coinvolgere anche il papà, ma lo abbiamo fatto con una tempistica perfetta perché se avessimo aspettato un altro po’ non avremmo avuto la possibilità di portarlo a Lecce”.

Il mercato del Lecce, però, non è stato soltanto quello degli acquisti. Una parte importante della strategia è stata la conferma dei giocatori ritenuti centrali, nonostante le richieste ricevute.

“Non è stato facile, quando la gente ha aspettative. Trattenere elementi come Falcone, Gaspar, Veiga, Siebert e Pierotti, ma un po’ tutti avevano grande riscontro, ho cercato di tenere botta pensando che a questa squadra si potevano apportare 3-4 soluzioni per migliorare il nostro livello”.

Tra le situazioni più delicate quella di Tiago Gabriel, rimasto a Lecce nonostante l’interesse di altri club. Il difensore è destinato a essere ancora protagonista e la società lavora anche sul rinnovo.

“Abbiamo fortemente voluto trattenere un calciatore come Tiago, perché non c’erano le condizioni di fare un’operazione vantaggiosa per il club e quindi siamo contenti di averlo tenuto, abbiamo il lusso di non vendere per forza un calciatore a cifre importanti. Dovevamo anche soddisfare la piazza che ha risposto con passione e vicinanza, perché per Noi il risultato sportivo è ancora più importante di quello finanziario, che resta comunque fondamentale. Come missione c’è quella di lavorare ogni giorno perché la piazza di Lecce deve essere soddisfatta con impegno e sacrificio”.

Poi Ilić, una delle operazioni condotte con maggiore riservatezza: “Sono molto sincero: da subito abbiamo pensato che nel ruolo di Ramadani potessimo puntare sia su Ngom che su Berisha. Allo stesso tempo, il nome di Ilic era partito due mesi prima. Il procuratore ogni giorno mi diceva ‘mantieni la casella vuota’. E alla fine ce l’abbiamo fatta. Ho dovuto tenere segreta questa pista, perché altrimenti come accaduto per altri calciatori diventa impossibile per noi chiudere determinate operazioni”.

Il direttore sportivo guarda infine anche oltre la sessione appena conclusa, senza escludere nuovi interventi a gennaio: “Nella vita si può sempre fare meglio, deve essere un approccio che non deve farci sentire appagati. Sia io che l’allenatore siamo contenti di quello che abbiamo a disposizione. A partire dalle riconferme, che sono state importanti”.