Controlli nel Salento: nove fogli di via per truffe, rapine ed estorsioni

LECCE – Raffica di provvedimenti preventivi firmati dal Questore della provincia di Lecce, Giampietro Lionetti. Nell’ambito dei controlli straordinari stabiliti per la tutela dell’ordine pubblico e il contrasto alla criminalità diffusa, la Divisione Anticrimine ha notificato un totale di 25 misure: 2 Daspo Urbani (DACUR), 14 avvisi orali e 9 fogli di via obbligatori con divieto di ritorno.

I due DACUR scaturiscono da un grave episodio di violenza verificatosi il 16 agosto scorso nel cuore della movida leccese. In via Maremonti, un giovane è stato circondato da un gruppo di cinque persone per futili motivi e ferito al volto con un coltello da cucina. La vittima, sfuggita a stento a conseguenze peggiori, ha incrociato una pattuglia delle Volanti con il volto insanguinato.

L’intervento tempestivo degli agenti ha permesso di rintracciare e denunciare due dei responsabili, compreso l’autore materiale dell’affondo, per lesioni personali aggravate in concorso. Per entrambi è scattato il divieto, della durata di due anni (24 mesi), di accedere o stazionare all’interno e nelle immediate vicinanze di bar, locali e pubblici esercizi situati nell’area del centro storico compresa tra viale Gallipoli e viale dell’Università.

L’attività preventiva delle ultime due settimane, condotta in collaborazione tra la Questura, l’Arma dei Carabinieri e i Commissariati di Nardò e Taurisano, ha portato alla notifica di 14 avvisi orali. I destinatari sono soggetti ritenuti a marcata pericolosità sociale, già gravati da precedenti che spaziano dai maltrattamenti in famiglia allo spaccio di stupefacenti, fino alla detenzione illegale di armi, estorsioni, reati informatici e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Parallelamente, il Questore ha disposto nove fogli di via obbligatori con divieto di ritorno per allontanare dalla provincia soggetti sorpresi a compiere reati in diverse località salentine.

La misura più severa riguarda Cutrofiano, dove un 53enne campano, arrestato in flagranza dai Carabinieri mentre tentava di raggirare un’anziana, non potrà fare rientro per i prossimi quattro anni. A Ugento è stato invece allontanato per tre anni un 46enne gallipolino, ritenuto responsabile di un’estorsione con la tecnica del “cavallo di ritorno” dopo aver rubato un’autovettura.

Due i provvedimenti che hanno interessato Gallipoli: un quinquagenario barese è stato colpito da un divieto di tre anni per un furto in abitazione messo a segno recuperando l’indirizzo della vittima dalle chiavi dell’auto, mentre un 19enne leccese non potrà tornare nella città ionica per due anni dopo essere stato denunciato per l’aggressione ai danni di alcuni giovani turisti. Un ulteriore foglio di via della durata di tre anni è scattato a Otranto nei confronti di un 38enne di Uggiano la Chiesa, fermato per furto e oltraggio a pubblico ufficiale.

Infine, sono cinque i decreti di allontanamento che riguardano il capoluogo barocco. Le sanzioni per l’accesso a Lecce variano dai tre anni comminati a un cittadino campano sorpreso dalla Squadra Mobile a pretendere 200 euro da un turista per la restituzione dello smartphone rubato e a un uomo di Salice Salentino indagato per furto e ricettazione, fino al divieto di un anno per un quarantenne campano resosi responsabile di una rapina durante un concerto estivo. Chiudono il quadro i sei mesi di divieto stabiliti per un 49enne barese sanzionato per ingiurie agli agenti durante i controlli antibivacco alla Villa Comunale.