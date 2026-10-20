Agrivoltaico, la nuova frontiera dell’energia pulita. Coccioli: “Come per il TAP, Corigliano scelga il dialogo e chieda compensazioni”

CORIGLIANO D’OTRANTO – Produrre energia pulita senza rinunciare a coltivare la terra, proteggere i raccolti dal caldo eccessivo, ridurre il consumo d’acqua e abbattere i costi energetici delle aziende agricole. L’agrivoltaico rappresenta una delle innovazioni più promettenti per il futuro dell’agricoltura, soprattutto in territori come il Salento, dove siccità, temperature elevate e caro energia mettono ogni anno a dura prova le imprese. È ormai superato il vecchio modello dei pannelli fotovoltaici installati direttamente sul terreno, che sottraevano superfici alle coltivazioni. Le nuove tecnologie consentono di collocare i moduli solari in posizione sopraelevata, lasciando spazio alle attività agricole e creando, per alcune colture, un effetto protettivo simile a quello di una copertura parziale. I pannelli possono riparare le piante dall’irraggiamento più intenso, limitare l’evaporazione e migliorare le condizioni di crescita.

A esaltare queste potenzialità è Legambiente, che considera l’agrivoltaico una delle frontiere più promettenti della transizione energetica, capace di coniugare la produzione di energia rinnovabile con un’agricoltura più resiliente, efficiente e redditizia. L’associazione ambientalista sottolinea come questa tecnologia possa assicurare nuove opportunità economiche agli agricoltori, contribuendo nello stesso tempo alla lotta contro i cambiamenti climatici. Esperienze virtuose sono già presenti in Puglia e il Salento è tra i territori che possono beneficiare maggiormente di questo modello, purché gli impianti siano progettati correttamente, salvaguardando le colture, il paesaggio e la vocazione agricola dei terreni. È in questo scenario che si inserisce il dibattito sul grande progetto agrivoltaico previsto a Corigliano d’Otranto, dove un impianto da 43,5 megawatt, già destinatario del parere favorevole del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, sta alimentando da settimane il confronto politico e cittadino.

A intervenire è l’ingegnere Andrea Coccioli, consigliere comunale del gruppo “Per Corigliano”, che invita l’amministrazione a superare le contrapposizioni e ad aprire immediatamente un confronto con la società proponente per ottenere garanzie e benefici concreti per la comunità. La sua posizione nasce da un precedente che ha segnato profondamente il Salento: il gasdotto TAP. Era il 20 settembre 2014 quando Coccioli, allora assessore ai Lavori pubblici del Comune di Galatina, partecipò al workshop organizzato da TAP alla Fiera di Galatina. Il progetto del gasdotto destinato ad approdare sulla costa di Melendugno divideva il territorio tra favorevoli e contrari. Intervistato da galatina.it, Coccioli non sposò nessuno dei due schieramenti, ma sostenne la necessità di un confronto serio tra istituzioni, cittadini e società proponente, chiedendo che un’eventuale realizzazione dell’opera fosse accompagnata da compensazioni ambientali reali, e non da semplici promesse. Dodici anni dopo, quella posizione rimane immutata.

“La penso oggi esattamente come allora – spiega Coccioli –. Le grandi opere energetiche non si governano con le barricate né con il silenzio. Si governano sedendosi al tavolo e pretendendo garanzie per chi su quel territorio vive”. Il consigliere comunale ritiene che la discussione sull’agrivoltaico debba partire proprio da questa consapevolezza, evitando di trasformarsi in una contrapposizione ideologica. “Non si tratta di essere pro o contro l’impianto. Il Ministero ha già dato parere favorevole: è molto probabile che l’impianto si faccia. A questo punto bisogna dialogare, prima che l’iter si chiuda senza di noi”. Per Coccioli la questione centrale non è dunque soltanto il destino dell’insediamento energetico, ma soprattutto ciò che Corigliano potrebbe ottenere in cambio dell’impatto dell’opera sul territorio. Qualche proposta concreta è già sul tavolo. La prima riguarda il recupero del Bosco di Corigliano e della pineta “Parco della Poesia” di Sogliano, con l’obiettivo di realizzare un grande spazio verde fruibile da tutti.

Un’altra possibilità è la costituzione di una comunità energetica capace di offrire benefici soprattutto alle famiglie economicamente più fragili, individuate attraverso i valori ISEE più bassi. Coccioli, però, chiarisce che non intende imporre soluzioni precostituite. “Lo dico con forza: sono solo un mio pensiero personale. Queste proposte, e quelle di altri, vanno discusse e condivise con la cittadinanza, ed è questo il compito della sindaca. Poi bisogna sedersi al tavolo con la società. Se l’impianto verrà realizzato, la società potrà compensare la comunità”. Le possibilità, secondo il consigliere, non si esauriscono nella realizzazione di opere pubbliche o nella riqualificazione ambientale. Si potrebbe anche ragionare su un contributo economico annuale destinato al territorio, collegato ai ricavi dell’impianto. Coccioli richiama a questo proposito le Linee guida nazionali sulle energie rinnovabili, contenute nel decreto ministeriale del 10 settembre 2010, che disciplinano le misure compensative ambientali e territoriali.

Il riferimento è alla possibilità di prevedere compensazioni commisurate al valore economico dell’impianto, entro il limite del 3% dei proventi annui, incentivi compresi, secondo le condizioni stabilite dalla normativa. Non si tratta, però, di somme automaticamente dovute al Comune, né di risorse che possano essere concordate liberamente attraverso una trattativa isolata tra amministrazione e operatore. Le eventuali misure devono essere giustificate dagli impatti dell’intervento e definite nell’ambito del procedimento autorizzativo, con il coinvolgimento dei Comuni interessati e delle autorità competenti. È proprio questo il passaggio sul quale Coccioli richiama l’attenzione della politica locale: presentarsi preparati, formulare proposte condivise e far valere le esigenze della comunità prima che le decisioni diventino definitive. Da qui la sollecitazione rivolta alla sindaca Ada Fiore e all’amministrazione comunale, alle quali il consigliere rimprovera di non aver favorito finora un confronto adeguato. “Sedersi al tavolo con la società non significa dire sì all’impianto – afferma –. Significa non lasciare che si decida senza di noi. Se il Comune non tratta adesso, perde l’unica occasione per ottenere qualcosa per il paese”.

L’obiettivo dichiarato non è quindi quello di schierarsi preventivamente a favore dell’investimento, ma di evitare che una trasformazione così importante del territorio avvenga senza una partecipazione effettiva della comunità e senza ricadute positive per i cittadini. Il primo banco di prova sarà l’incontro pubblico organizzato per venerdì 6 novembre dall’associazione “Spazio a Sud”, presieduta da Cassandra Panizza, nella Sala della Cavallerizza del Castello di Corigliano d’Otranto. Il confronto, in programma dalle 18 alle 20, sarà moderato dal giornalista Gaetano Gorgoni e vedrà il coinvolgimento dei sindaci del territorio, a cominciare dalla prima cittadina Ada Fiore, degli Ordini professionali degli ingegneri, degli architetti e degli agronomi, delle associazioni ambientaliste, dei cittadini e della società proponente. Un’occasione per approfondire le caratteristiche del progetto, discutere dei possibili effetti sull’agricoltura e sul paesaggio e soprattutto capire quali opportunità possano derivarne per il territorio.

Coccioli considera l’appuntamento un passaggio fondamentale per costruire un percorso partecipato e ringrazia pubblicamente gli organizzatori. “Ringrazio l’Associazione ‘Spazio a Sud’ per aver organizzato questo convegno – conclude –. È un’occasione preziosa per informare i cittadini e ragionare insieme, senza pregiudizi. L’obiettivo non è dividerci tra favorevoli e contrari. È fare in modo che, qualunque sia l’esito, Corigliano non resti a guardare. Nel 2014 lo chiedevo per il TAP, oggi lo chiedo per l’agrivoltaico”. Una posizione che rimette al centro il ruolo delle istituzioni locali davanti alle grandi trasformazioni energetiche: non limitarsi ad assistere alle decisioni, ma partecipare al confronto, tutelare gli interessi collettivi e provare a trasformare un investimento privato in un’opportunità concreta di sviluppo, tutela ambientale e miglioramento della qualità della vita per l’intera comunità.