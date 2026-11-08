Se il Salento più bello fosse quello da ottobre a maggio? La proposta di Marco Margari

LECCE – Ad agosto il Salento è “bellissimo, ma è stanco”. Marco Margari, agricoltore salentino, parte da qui per immaginare una stagione turistica che cominci quando quella balneare finisce. “Troppa gente, troppo caldo, troppo tutto”, dice. Poi arriva ottobre, si torna a raccogliere le olive e i borghi riprendono il ritmo di chi li abita tutto l’anno. “Il Salento torna nostro. E può diventare il Salento che tutti cercano”. La sua proposta mette in fila otto mesi di esperienze legate al lavoro agricolo, alla cucina, alla musica e ai cammini. “Non serve un milione di euro dalla Regione. Serve mettersi insieme”.

Si comincerebbe a ottobre e novembre con il “Salento dell’olio”. Margari immagina frantoi aperti e ospiti che arrivano dalla Germania o dal Nord Italia per raccogliere le olive insieme agli agricoltori, seguire il lavoro in frantoio e portare a casa l’olio ottenuto dalle olive che hanno contribuito a raccogliere. Nel programma ci sarebbero anche laboratori per le scuole e pranzi sotto gli ulivi. Per chi gestisce una masseria o un bed and breakfast, osserva l’agricoltore, la raccolta potrebbe diventare un motivo per accogliere ospiti per due mesi dopo la fine dell’estate.

Da dicembre a febbraio toccherebbe al “Salento del fuoco”, tra camini accesi, pucce calde, pittule e luminarie natalizie nei borghi dell’entroterra. I palazzi storici potrebbero ospitare corsi di pizzica anche d’inverno, quando le piazze hanno salutato i concerti estivi. Margari propone poi di rimettere in uso le case sfitte, a partire da Melissano. L’ipotesi è offrirle a 400 euro al mese a giovani che lavorano da remoto e cercano tranquillità e una connessione in fibra. “Loro spendono qui nove mesi, non nove giorni”, sintetizza. La differenza, nella sua proposta, si vedrebbe nella spesa quotidiana, dalla bottega di paese ai servizi di cui ha bisogno chi si ferma a vivere per qualche mese.

Da marzo a maggio arriverebbe il “Salento dei cammini”. Con temperature più adatte a camminare e pedalare, la Via Francigena, il Cammino del Salento e la ciclovia potrebbero portare nei paesi gruppi di dieci o quindici persone. Ogni tappa diventerebbe un’occasione per fermarsi a dormire, mangiare in un locale del posto e comprare nelle botteghe lungo il percorso. Margari cita le esperienze della Toscana e della Spagna per spiegare perché considera praticabile la sua idea. “Hanno iniziato proprio così, con dieci persone che si sono messe attorno a un tavolo”. È il primo passo che propone anche per il Salento, riunire chi lavora nei frantoi, chi ospita nelle masserie, chi tiene aperte le botteghe e chi conosce i sentieri. Il calendario, nella sua idea, può partire da ciò che succede già ogni autunno, quando si stendono le reti sotto gli ulivi.