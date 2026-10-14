Agricoltura, dalla Regione 30milioni durante la mobilitazione dei 5000 agricoltori

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PUGLIA – Durante la mobilitazione di 5000 agricoltori e trattori a Bari, arriva dalla Regione Puglia l’annuncio di un intervento da 30 milioni di euro per l’agricoltura, con 10 milioni destinati ad abbattere il costo del carburante agricolo e altri 20 milioni per sostenere le filiere. L’assessore regionale all’Agricoltura Francesco Paolicelli ha inoltre garantito il rafforzamento dei controlli lungo le filiere, raccogliendo le richieste avanzate da Coldiretti Puglia durante la manifestazione davanti all’assessorato regionale, che ha espresso soddisfazione per quanto annunciato dall’Assessore regionale.

“Abbiamo ascoltato le richieste degli agricoltori e vogliamo dare risposte concrete. La Regione Puglia metterà in campo 30 milioni di euro per sostenere il comparto agricolo, con 10 milioni destinati ad abbattere il costo del carburante agricolo e altri 20 milioni a sostegno delle filiere. Garantiremo inoltre controlli più stringenti lungo tutta la filiera, a tutela degli agricoltori, della qualità delle produzioni pugliesi e della salute dei cittadini”, ha detto Francesco Paolicelli, assessore regionale all’Agricoltura, aggiungendo che “domani, insieme al direttore di AGEA, presenteremo il bando da 30 milioni di euro per la rigenerazione degli oliveti colpiti dalla Xylella, un passaggio importante per accelerare il rilancio del comparto olivicolo e sostenere le aziende agricole interessate. Il nostro impegno è trasformare queste risorse in strumenti concreti per accompagnare le imprese e dare prospettive al futuro dell’agricoltura pugliese”.

La mobilitazione, partita da Pane e Pomodoro e arrivata alla sede dell’assessorato, ha portato in piazza il peso del caro gasolio, dei fertilizzanti, dell’acqua e della crisi dei redditi agricoli, insieme alla richiesta di interventi per difendere le produzioni pugliesi e contrastare le frodi, in particolare nel comparto olivicolo-oleario.

Dalla piazza è arrivato un messaggio netto – conclude Coldiretti Puglia –: l’agricoltura pugliese ha bisogno di risposte strutturali, non di emergenze gestite di volta in volta. I 30 milioni annunciati oggi sono un primo risultato, ma devono essere il punto di partenza di una strategia regionale capace di garantire reddito, competitività e futuro alle imprese agricole pugliesi.