Aree idonee, la Puglia resta in attesa. Legambiente sollecita un calendario certo: “Le rinnovabili hanno bisogno di scelte”

PUGLIA – Quasi otto mesi di passaggi istituzionali, un testo interamente riscritto e un nuovo appuntamento per ascoltare altri contributi. Sulle aree idonee agli impianti da fonti rinnovabili, la Puglia continua ad allungare il percorso senza fissare il traguardo. A chiedere di chiudere la stagione dell’attesa è Legambiente Puglia, che sollecita una data certa per l’approvazione della legge e una disciplina capace di trasformare la programmazione energetica in cantieri, occupazione e benefici per i territori. Il disegno di legge numero 31, ricorda l’associazione, è stato approvato dalla Giunta il 10 marzo; il 18 marzo si sono svolte le audizioni nelle Commissioni congiunte e l’8 ottobre è arrivato il via libera in Commissione a una versione completamente riscritta. Il voto definitivo, però, manca ancora. Il 29 ottobre è stato annunciato un prossimo approdo in Consiglio regionale, mentre per il 5 novembre l’agenda istituzionale prevede un’ulteriore audizione congiunta. “La transizione energetica pugliese non può restare sospesa tra riscritture, audizioni e annunci di un’approvazione imminente”, afferma Daniela Salzedo, presidente di Legambiente Puglia.

Il richiamo riguarda la responsabilità di arrivare a una decisione dopo mesi di confronto: “La partecipazione è necessaria e deve incidere sulle decisioni. Dopo mesi di confronto, alla politica spetta assumersi la responsabilità di scegliere. Chiediamo alla Regione un calendario pubblico che porti all’approvazione definitiva e una legge all’altezza delle trasformazioni che dobbiamo affrontare”. A rendere urgente la conclusione dell’iter sono gli obiettivi energetici richiamati dall’associazione: alla Puglia sono assegnati 7.387 megawatt di nuova potenza rinnovabile entro il 2030, aggiuntivi rispetto a quanto installato al 31 dicembre 2020. Il percorso prevede incrementi cumulati di 3.213 megawatt nel 2026, 4.104 nel 2027, 5.084 nel 2028 e 6.165 nel 2029. Traguardi che riguardano impianti effettivamente realizzati: il rilascio delle autorizzazioni, da solo, non basta. Il riferimento regionale è anche il PEAR, adottato definitivamente dalla Giunta nel settembre 2025 e trasmesso al Consiglio per l’approvazione, che richiama l’aumento della capacità rinnovabile e assume al 2030 gli obiettivi di riduzione delle emissioni climalteranti del 55 per cento rispetto al 1990, di diminuzione dei consumi energetici del 9 per cento rispetto allo scenario di riferimento 2020 e di crescita della copertura dei consumi attraverso fonti rinnovabili.

“La disciplina delle aree idonee deve diventare uno degli strumenti operativi per tradurre gli indirizzi del PEAR e gli obiettivi nazionali in interventi concretamente realizzabili”, sottolinea Salzedo. Per questo, aggiunge, “la Regione deve dimostrare che le aree individuate, le procedure e le infrastrutture consentano di raggiungere quei traguardi. Approvare una legge senza verificare questa capacità significherebbe lasciare la programmazione energetica sulla carta”. La richiesta di accelerare si accompagna dunque a indicazioni precise sul contenuto della legge. Per Legambiente occorre coordinare lo sviluppo della produzione con reti, accumuli, elettrificazione dei consumi e riconversione industriale. “La domanda alla quale la Regione deve rispondere è quale futuro energetico vuole costruire e come intende renderlo possibile”, osserva la presidente. “Limitarsi a contenere le opportunità di sviluppo lascia irrisolti i problemi: dipendenza dalle fonti fossili, vulnerabilità ai prezzi dell’energia, difficoltà delle imprese e ritardi nella decarbonizzazione”. La tutela del territorio, nella posizione dell’associazione, passa dalla capacità di pianificare e valutare la qualità dei progetti.

Da qui la priorità a coperture, parcheggi, aree produttive, superfici già artificializzate, cave e discariche recuperabili e siti compromessi, rispettando gli obblighi di bonifica e le condizioni ambientali. Per rendere utilizzabili questi spazi servono una ricognizione pubblica delle disponibilità, assistenza ai Comuni e strumenti finanziari che consentano di aprire i cantieri. Altrettanto necessario è favorire il potenziamento degli impianti esistenti insieme alle nuove installazioni, facendo crescere accumuli e capacità di connessione. Legambiente chiede inoltre dati pubblici che distinguano i progetti presentati, autorizzati, in costruzione e già in esercizio, così da individuare gli ostacoli e le responsabilità dei ritardi. Autoconsumo, comunità energetiche e grandi impianti devono contribuire agli stessi traguardi: l’associazione propone di superare i vincoli generalizzati di destinazione esclusiva all’autoconsumo nelle ulteriori aree regionali e di sostenere le comunità energetiche, facilitando la partecipazione delle famiglie in difficoltà. Sul versante agricolo, la richiesta è promuovere un agrivoltaico che garantisca continuità delle coltivazioni, produttività e tutela del suolo, con tecnologie adeguate, progetti agronomici credibili e controlli nel tempo. Anche la quota dello 0,8 per cento della superficie agricola utilizzata da qualificare come idonea, prevista dal testo approvato in Commissione, dovrebbe essere rivista attraverso un’istruttoria trasparente sulle aree effettivamente disponibili e sul contributo necessario agli obiettivi energetici. Paesaggio e biodiversità devono orientare localizzazione e progettazione, attraverso conoscenze aggiornate e valutazioni rigorose degli impatti cumulativi. Il coinvolgimento delle comunità, invece, deve iniziare quando le scelte possono ancora essere migliorate, garantendo informazioni accessibili, tempi definiti e restituzione pubblica degli esiti. “Chiediamo una legge capace di dare un’impronta allo sviluppo futuro delle rinnovabili in Puglia: più energia pulita, tutela degli ecosistemi, benefici per le comunità, lavoro stabile e riconversione dei poli industriali”, conclude Salzedo. Il messaggio alla Regione torna così al nodo dei tempi: “Gli obiettivi al 2030 hanno una scadenza; anche il percorso sulle aree idonee deve averla. La Regione indichi quando intende approvare la legge e come garantirà il raggiungimento dei risultati”.