Alezio e Xiromero, il gemellaggio è realtà: quattro giorni di incontri tra cultura, tradizioni e radici comuni

ALEZIO – Un ponte tra il Salento e la Grecia, costruito sulle radici comuni e sulla volontà di dare vita a nuove opportunità di collaborazione culturale, sociale ed economica. Si è conclusa oggi, domenica 18 ottobre, la visita della delegazione greca di Xiromero ad Alezio, quattro giornate dedicate all’amicizia tra i popoli, alla valorizzazione delle tradizioni e alla costruzione di progetti condivisi. Il momento più significativo è stato quello di venerdì 16 ottobre, con l’inaugurazione della sala consiliare del Comune di Alezio e la firma del Patto di Gemellaggio, che ha ufficializzato il legame tra le due comunità nel corso di una seduta aperta del Consiglio comunale.

Un appuntamento dal forte valore simbolico, accompagnato dallo scambio di doni tra le amministrazioni e dalla partecipazione dei rappresentanti istituzionali dei due territori. L’iniziativa rientra nel progetto europeo J-AX-BRIDGE, finanziato con 40.600 euro attraverso il programma dell’Unione Europea CERV – Town Twinning 2025, che punta a rafforzare i rapporti tra comunità europee attraverso la partecipazione dei cittadini e la condivisione delle esperienze. Il gemellaggio affonda le sue radici in una storia millenaria: Alezio e Xiromero condividono infatti un legame con l’antica città messapica di Alyzia/Alytia, un patrimonio storico che oggi diventa il punto di partenza per guardare al futuro.

La visita della delegazione ellenica, composta dal sindaco di Xiromero, da rappresentanti istituzionali, esponenti del mondo associativo, imprenditori e cittadini, ha rappresentato la seconda tappa di un percorso avviato ufficialmente lo scorso settembre, quando una delegazione aletina si era recata in Grecia. Proprio il 12 settembre, nel Municipio di Astakos, era stato sottoscritto il primo Patto di Gemellaggio, successivamente suggellato dalla cerimonia di Alezio. Ma l’iniziativa non si è limitata agli appuntamenti istituzionali.

Il programma ha previsto laboratori di co-creazione, occasioni di confronto nelle quali i rappresentanti delle due comunità hanno potuto condividere idee e proposte da sviluppare attraverso futuri progetti europei e una guida pratica comune. Particolare attenzione è stata riservata alla biodiversità, alla tutela delle tradizioni e alla valorizzazione delle risorse locali. La serata di venerdì è stata caratterizzata dall’evento “Biodiversità, il Futuro nelle Radici”, che ha unito cultura, musica e identità territoriali, con la partecipazione di un gruppo musicale proveniente da Xiromero e del gruppo salentino di pizzica “TarantArneo”. Un incontro tra sonorità e tradizioni popolari capace di raccontare, anche attraverso la musica, la vicinanza tra le due sponde dello Ionio.

Nel corso della permanenza, gli ospiti greci hanno avuto inoltre l’opportunità di conoscere le bellezze del territorio, attraverso gli appuntamenti dedicati alla scoperta di Gallipoli, le degustazioni dei prodotti tipici e il percorso tra le testimonianze storiche di Alezio, dal Museo Civico Messapico al Parco Archeologico. Il programma ha incluso anche la partecipazione alla Festa Patronale di San Rocco, occasione scelta per presentare il gemellaggio alla cittadinanza e coinvolgere direttamente la comunità in questo nuovo percorso di amicizia internazionale. “Questo gemellaggio non si esaurisce in un atto formale: è l’avvio di un percorso di collaborazione che guarda al futuro delle nostre comunità, nei progetti europei come nei legami tra i nostri cittadini”, ha sottolineato il sindaco Andrea Barone. Sulla stessa linea l’assessore Fabiola Margari: “Accogliere ad Alezio i nostri amici di Xiromero è motivo di grande orgoglio: il lavoro svolto insieme in questi mesi getta le basi per una collaborazione duratura, che vogliamo continuare a coltivare nei prossimi anni”. Con la conclusione della visita si chiude dunque la fase istituzionale del gemellaggio, ma si apre quella delle iniziative concrete. L’obiettivo delle due amministrazioni è trasformare l’intesa in uno strumento di crescita per i rispettivi territori, favorendo gli scambi culturali, la partecipazione delle associazioni, il dialogo tra cittadini e la nascita di nuove progettualità europee. Alezio e Xiromero, separate dal mare ma unite da una storia antica, scelgono così di costruire insieme una nuova pagina di cooperazione mediterranea.