Alezio e Xiromero: firmato il patto di gemellaggio

ALEZIO – Si è conclusa, con la firma ufficiale del Patto di Gemellaggio, la missione che ha portato, dal 9 al 13 settembre, una delegazione del Comune di Alezio, in visita al Comune greco di Xiromero. Alla missione, guidata dal Sindaco Andrea Barone, hanno preso parte l’Assessore Gianpaolo Sansò, il Consigliere Massimiliano Gianfreda, oltre a esponenti del mondo associativo, dipendenti comunali, giovani del servizio civile, rappresentanti della società civile aletina e docenti dell’Università del Salento. L’iniziativa fa parte del progetto europeo J-AX-BRIDGE, finanziato dal programma UE CERV – Town Twinning 2025, fondato sulle comuni radici storiche delle due comunità, entrambe legate all’antica città messapica di Alyzia/Alytia.

Oltre ai momenti istituzionali e culturali – dalla visita ai siti archeologici di Alyzia, alla piantumazione dell’Albero dell’Amicizia a Mytikas, dalla mostra “Da Alyzia… Ad Alezio“, alla degustazione dei prodotti tipici locali, allo scambio di tradizioni folkloristiche-musicali – è stata soprattutto l’occasione per un confronto su temi di carattere sociale, culturale ed economico che caratterizzano le due comunità.

Le delegazioni hanno partecipato a incontri tematici e momenti di confronto dedicati alla valorizzazione del patrimonio culturale comune e alla definizione delle future attività e strategie di collaborazione, coinvolgendo amministratori, tecnici comunali e associazioni del territorio: un lavoro condiviso che ha posto le basi concrete della collaborazione, sancita il 12 settembre 2026 con la firma del Patto, presso il Municipio di Xiromero, ad Astakos.

“È il riconoscimento di una storia condivisa, che punta a unire due comunità attraverso i valori della cittadinanza europea. In un momento storico in cui la guerra sembra la soluzione ad ogni tipo di problema, da Xiromero abbiamo lanciato un messaggio di pace, amicizia e coesione. È il primo gemellaggio ufficiale con un altro Comune europeo nella storia di Alezio, crediamo che questo legame sarà duraturo e proficuo per entrambe le comunità”, ha dichiarato il Sindaco Barone.

L’Amministrazione ringrazia Alberto Menasse per l’accoglienza e l’organizzazione della visita, il Prof. Rocco Merenda per aver avviato i contatti con la comunità greca e la Dott.ssa Paola Mercuri, Responsabile del Settore Cultura del comune di Alezio, l’Assessore Fabiola Margari e la già consigliera Teresa Perrone, per aver sostenuto fattivamente l’operatività dell’iniziativa, il Dott. Leonardo Calò per la validità del progetto presentato e finanziato, l’agenzia Montedelia Tour per l’ottima organizzazione degli eventi. Infine, un ringraziamento speciale e caloroso va al Sindaco del comune di Xiromero, Dott. Giannis Triantafillakis, amministratore capace, persona affabile e generosa, all’intera comunità greca per l’accoglienza riservata e per la disponibilità a gestire tutte le esigenze organizzative.

Prossimo appuntamento: a ottobre sarà il Comune di Xiromero a inviare una delegazione ad Alezio, in occasione dei festeggiamenti per San Rocco, compatrono della città, celebrati la terza domenica del mese.